https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924290558.html
Полиция заблокировала на трассе в Париж колонну фермеров
Полиция заблокировала на трассе в Париж колонну фермеров - РИА Новости, 30.01.2024
Полиция заблокировала на трассе в Париж колонну фермеров
Бронемашины жандармерии заблокировали на дороге в Париж в окрестностях Лиможа, в 380 километрах от французской столицы, трехкилометровую колонну фермеров,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:24
2024-01-30T10:24
2024-01-30T10:24
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Бронемашины жандармерии заблокировали на дороге в Париж в окрестностях Лиможа, в 380 километрах от французской столицы, трехкилометровую колонну фермеров, выдвинувшихся на "осаду" крупнейшего продовольственного рынка Европы в Ранжис, сообщает радио и сайт France Bleue. "Незадолго до 6.30 утра (8.30 мск) конвой застрял в районе Бессин-сюр-Гартемп, примерно в двадцати километрах к северу от Лиможа. Бронированные машины жандармерии полностью перекрыли проезд по трассе А20..., некоторые тракторы пробивают заграждения на трассе, "чтобы продолжить движение". Они не готовы разворачиваться", - рассказывают журналисты. По их словам, конвой фермеров состоит из тракторов, цистерн и автомобилей и имеет длину три километра. Генеральный секретарь профсоюза фермеров "Сельская координация " Кристиан Конверс заявил радио RMC, что это решение полиции является "посягательством на право на демонстрацию" и что эти фермеры прибудут в Ранжис, "несмотря ни на что". "Мы поедем туда как туристы, если потребуется, просто чтобы посмотреть, что происходит, откуда берутся товары. Ранжис - это наш рынок, мы, конечно, не собираемся там что-то ломать", - добавил он. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города. Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240129/fermery-1924250109.html
https://ria.ru/20240129/fermery-1924246374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, европа, иль-де-франс
В мире, Париж, Европа, Иль-де-Франс
Полиция заблокировала на трассе в Париж колонну фермеров
Полиция заблокировала на трассе в Париж фермеров, направлявшихся на рынок Ранжис
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости.
Бронемашины жандармерии заблокировали на дороге в Париж в окрестностях Лиможа, в 380 километрах от французской столицы, трехкилометровую колонну фермеров, выдвинувшихся на "осаду" крупнейшего продовольственного рынка Европы в Ранжис, сообщает радио и сайт France Bleue
.
"Незадолго до 6.30 утра (8.30 мск) конвой застрял в районе Бессин-сюр-Гартемп, примерно в двадцати километрах к северу от Лиможа. Бронированные машины жандармерии полностью перекрыли проезд по трассе А20..., некоторые тракторы пробивают заграждения на трассе, "чтобы продолжить движение". Они не готовы разворачиваться", - рассказывают журналисты.
На юге Франции фермеры подожгли склад супермаркетов Lidl и Auchan
По их словам, конвой фермеров состоит из тракторов, цистерн и автомобилей и имеет длину три километра.
Генеральный секретарь профсоюза фермеров "Сельская координация " Кристиан Конверс заявил радио RMC, что это решение полиции является "посягательством на право на демонстрацию" и что эти фермеры прибудут в Ранжис, "несмотря ни на что".
"Мы поедем туда как туристы, если потребуется, просто чтобы посмотреть, что происходит, откуда берутся товары. Ранжис - это наш рынок, мы, конечно, не собираемся там что-то ломать", - добавил он.
Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города.
Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс
.
Во Франции
в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Протестующие фермеры разбили лагерь на автотрассе под Парижем