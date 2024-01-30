https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924255089.html

Власти Франции объявят о новых мерах поддержки фермеров в разгар протестов

Власти Франции объявят о новых мерах поддержки фермеров в разгар протестов - РИА Новости, 30.01.2024

Власти Франции объявят о новых мерах поддержки фермеров в разгар протестов

Власти Франции во вторник должны объявить о дополнительных мерах поддержки фермеров в момент, когда аграрии пошли с блокадой на Париж, грозя лишить город... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:57

2024-01-30T00:57

2024-01-30T00:57

париж

франция

швеция

габриэль атталь

эммануэль макрон

евросоюз

в мире

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ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Власти Франции во вторник должны объявить о дополнительных мерах поддержки фермеров в момент, когда аграрии пошли с блокадой на Париж, грозя лишить город доступа к продовольствию, а президент страны Эммануэль Макрон вновь отправляется в заграничное турне. "Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено сообщил, что новые меры будут приняты с завтрашнего дня", - подтвердила официальный представитель кабмина Приска Тевено на брифинге после совета министров в понедельник. Макрон в понедельник провел экстренное совещание с министрами по вопросу кризиса в сфере сельского хозяйства. Во вторник, когда тракторы и грузовики достигнут Парижа, Макрон вновь покинет столицу и отправится с двухдневным визитом в Швецию. О дополнительных мерах, чтобы усмирить гнев аграриев, должен объявить либо премьер-министр Габриэль Атталь, который во вторник изложит в парламенте основные векторы политики правительства, либо Марк Фено. В понедельник Атталь более 3,5 часов общался с руководителями профсоюзов фермеров, которые остались недовольны его анонсами на прошлой неделе и призвали продолжать протесты. Атталь 26 января отправился в регион Окситания на юге страны, где зародились протесты фермеров во главе с животноводом Жеромом Бейлом. В окружении фермеров, положив свои записи на стог сена, он объявил, что "услышал и понял" проблемы аграриев. Премьер в том числе сообщил, что власти откажутся от увеличения налога на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, и напомнил, что Франция продолжит противостоять подписанию соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, которое, по мнению аграриев, создаст условия нечестной конкуренции. Атталь также пообещал упростить бюрократические процедуры и надавить на дистрибьюторов, назначающих несправедливую цену за продукцию фермеров. После этого Бейл тут же призвал фермеров снять блокаду автотрассы А64. Атталя на баррикадах встретили горячим вином, а СМИ сообщили о "прекрасно срежиссированной акции по коммуникации". В соцсетях распространилось видео, как Бейл быстро вручает министру сельского хозяйства, сопровождавшему Атталя, какую-то бумажку. Пользователи предположили, что на ней содержатся данные его банковского счета. Позже Бейл отверг эту информацию, заявив, однако, что "отверг позицию", предложенную ему в обмен на молчание. Но на этот раз фермеры намерены идти до конца. Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры в том числе планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города. В понедельник во второй половине дня на всех восьми автотрассах, ведущих в Париж, фермеры начали организовывать баррикады. На интерактивной карте портала Bison fute видно, что ближайшие перекрытия на подъезде к Парижу расположены у аэропорта Шарль-де-Голль и в коммуне Аржентей в 10 километрах от города. Фермеры ночуют на трассе, ожидая новых анонсов правительства, готовые устроить протесты, сравнимые по масштабу с кризисом "желтых жилетов".

https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924175484.html

https://ria.ru/20240127/protest-1923904792.html

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париж, франция, швеция, габриэль атталь, эммануэль макрон, евросоюз, в мире