https://ria.ru/20240130/fly_arna-1924254416.html

Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов

Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов - РИА Новости, 30.01.2024

Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов

Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов из-за проводимых "операционных изменений". РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:50

2024-01-30T00:50

2024-01-30T00:50

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ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов из-за проводимых "операционных изменений". "Полеты авиакомпании Fly Arna на данный момент приостановлены, что обусловлено проводимыми компанией операционными изменениями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика. Отмечается, что сотрудники авиакомпании работают над скорейшим восстановлением оказываемых услуг и обслуживания клиентов. В Fly Arna рекомендовали следить за обновлениями официального сайта компании. В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту Звартноц.

https://ria.ru/20240129/malta-1924208779.html

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