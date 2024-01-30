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Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов - РИА Новости, 30.01.2024
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00:50 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/fly_arna-1924254416.html
Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов
Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов - РИА Новости, 30.01.2024
Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов
Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов из-за проводимых "операционных изменений". РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T00:50
2024-01-30T00:50
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ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов из-за проводимых "операционных изменений". "Полеты авиакомпании Fly Arna на данный момент приостановлены, что обусловлено проводимыми компанией операционными изменениями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика. Отмечается, что сотрудники авиакомпании работают над скорейшим восстановлением оказываемых услуг и обслуживания клиентов. В Fly Arna рекомендовали следить за обновлениями официального сайта компании. В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту Звартноц.
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Air Arabia
Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов

Армянская авиакомпания Fly Arna остановила полеты из-за операционных изменений

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц
Пассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Пассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Армянская авиакомпания Fly Arna заявила о приостановке полетов из-за проводимых "операционных изменений".
«
"Полеты авиакомпании Fly Arna на данный момент приостановлены, что обусловлено проводимыми компанией операционными изменениями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.
Отмечается, что сотрудники авиакомпании работают над скорейшим восстановлением оказываемых услуг и обслуживания клиентов.
В Fly Arna рекомендовали следить за обновлениями официального сайта компании.
В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту Звартноц.
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