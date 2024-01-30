https://ria.ru/20240130/finlyandiya-1924255333.html
Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента
Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента - РИА Новости, 30.01.2024
Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента
Лидирующий кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб заявил, что между ним и его оппонентом во втором туре Пеккой Хаависто нет существенных отличий, кроме РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T01:01
2024-01-30T01:01
2024-01-30T01:29
финляндия
александр стубб
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидирующий кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб заявил, что между ним и его оппонентом во втором туре Пеккой Хаависто нет существенных отличий, кроме внешне политического опыта и вопросов, связанных с НАТО. "Отличия разглядеть сложно, однако наш (внешнеполитический — ред.) опыт разный. Точки зрения в отношении НАТО у нас несколько отличаются", - сказал Стубб в понедельник в программе A-studio общественного вещателя Yle, отвечая на вопрос журналиста о различиях во взглядах на внешнюю политику между ним и Хаависто. Стубб подчеркнул, что сейчас в Финляндии выбирается президент, который также берет на себя обязанности главнокомандующего Силами обороны в "эпоху НАТО", поэтому роль главы государства отличается от той, какой она была ранее. Хаависто в свою очередь заявил, что не считает, что роль главнокомандующего как-то изменится в новых реалиях. По его мнению, к верховному командованию добавится лишь связь с НАТО. За Стубба в первом туре отдали свой голос 27,2% избирателей, за Хаависто — 25,8%, свидетельствуют данные минюста после подсчета 100% голосов. Второй тур состоится 11 февраля. Досрочное голосование в Финляндии и за рубежом начинается 31 января.
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финляндия, александр стубб, нато, пекка хаависто, в мире
Финляндия, Александр Стубб, НАТО, Пекка Хаависто, В мире
Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента
Стубб заявил об отсутствии отличий от Хаависто, кроме опыта и подхода к НАТО
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Лидирующий кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб заявил
, что между ним и его оппонентом во втором туре Пеккой Хаависто нет существенных отличий, кроме внешне политического опыта и вопросов, связанных с НАТО.
«
"Отличия разглядеть сложно, однако наш (внешнеполитический — ред.) опыт разный. Точки зрения в отношении НАТО у нас несколько отличаются", - сказал Стубб в понедельник в программе A-studio общественного вещателя Yle, отвечая на вопрос журналиста о различиях во взглядах на внешнюю политику между ним и Хаависто.
Стубб подчеркнул, что сейчас в Финляндии выбирается президент, который также берет на себя обязанности главнокомандующего Силами обороны в "эпоху НАТО", поэтому роль главы государства отличается от той, какой она была ранее.
Хаависто в свою очередь заявил, что не считает, что роль главнокомандующего как-то изменится в новых реалиях. По его мнению, к верховному командованию добавится лишь связь с НАТО.
За Стубба в первом туре отдали свой голос 27,2% избирателей, за Хаависто — 25,8%, свидетельствуют данные минюста после подсчета 100% голосов.
Второй тур состоится 11 февраля. Досрочное голосование в Финляндии и за рубежом начинается 31 января.
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