https://ria.ru/20240130/finlyandiya-1924255333.html

Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента

Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента - РИА Новости, 30.01.2024

Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента

Лидирующий кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб заявил, что между ним и его оппонентом во втором туре Пеккой Хаависто нет существенных отличий, кроме РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T01:01

2024-01-30T01:01

2024-01-30T01:29

финляндия

александр стубб

нато

пекка хаависто

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидирующий кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб заявил, что между ним и его оппонентом во втором туре Пеккой Хаависто нет существенных отличий, кроме внешне политического опыта и вопросов, связанных с НАТО. "Отличия разглядеть сложно, однако наш (внешнеполитический — ред.) опыт разный. Точки зрения в отношении НАТО у нас несколько отличаются", - сказал Стубб в понедельник в программе A-studio общественного вещателя Yle, отвечая на вопрос журналиста о различиях во взглядах на внешнюю политику между ним и Хаависто. Стубб подчеркнул, что сейчас в Финляндии выбирается президент, который также берет на себя обязанности главнокомандующего Силами обороны в "эпоху НАТО", поэтому роль главы государства отличается от той, какой она была ранее. Хаависто в свою очередь заявил, что не считает, что роль главнокомандующего как-то изменится в новых реалиях. По его мнению, к верховному командованию добавится лишь связь с НАТО. За Стубба в первом туре отдали свой голос 27,2% избирателей, за Хаависто — 25,8%, свидетельствуют данные минюста после подсчета 100% голосов. Второй тур состоится 11 февраля. Досрочное голосование в Финляндии и за рубежом начинается 31 января.

https://ria.ru/20240130/zvonok-1924253448.html

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финляндия, александр стубб, нато, пекка хаависто, в мире