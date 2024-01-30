Число бастующих фермеров во Франции выросло втрое, сообщают СМИ
Europe 1: число бастующих фермеров во Франции выросло втрое, до 9000 человек
© AP Photo / Fred ScheiberФермеры блокируют шоссе недалеко от Ажена на юго-западе Франции
© AP Photo / Fred Scheiber
Фермеры блокируют шоссе недалеко от Ажена на юго-западе Франции
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. По данным французской разведки, число протестующих фермеров в понедельник выросло втрое, протестное движение должно продлиться минимум пять дней, сообщает радиостанция Europe 1.
Согласно внутреннему документу МВД, на который ссылается СМИ, после некоторого затишья в выходные "число фермеров, участвующих в протестах, утроилось в понедельник и выросло с 3 тысяч утром до 9 тысяч вечером".
По данным французской разведки, "в независимости от того, что объявит премьер-министр Габриэль Атталь", власти рассчитывают, что "блокады продлятся минимум пять дней", до утра субботы.
Как сообщает радиостанция, власти опасаются ужесточения и расширения протестного движения. Фермеры выражают решимость добиться серьезных изменений в политике французского правительства в отношении сельского хозяйства и будут внимательно следить за заседанием в Брюсселе в четверг.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Переговоры с главой ЕК Макрон должен провести на полях заседания по Украине в Брюсселе в четверг.
В понедельник во второй половине дня на всех восьми автотрассах, ведущих в Париж, фермеры начали организовывать баррикады. На интерактивной карте портала Bison fute видно, что ближайшие перекрытия на подъезде к Парижу расположены у аэропорта Шарль-де-Голль и в коммуне Аржентей в 10 километрах от города. Фермеры ночевали на трассе, ожидая новых анонсов правительства, обещанных во вторник днем.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.