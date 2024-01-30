https://ria.ru/20240130/fermery-1924386555.html

Число бастующих фермеров во Франции выросло втрое, сообщают СМИ

Число бастующих фермеров во Франции выросло втрое, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.01.2024

Число бастующих фермеров во Франции выросло втрое, сообщают СМИ

По данным французской разведки, число протестующих фермеров в понедельник выросло втрое, протестное движение должно продлиться минимум пять дней, сообщает... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:37

2024-01-30T15:37

2024-01-30T15:37

в мире

франция

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. По данным французской разведки, число протестующих фермеров в понедельник выросло втрое, протестное движение должно продлиться минимум пять дней, сообщает радиостанция Europe 1. Согласно внутреннему документу МВД, на который ссылается СМИ, после некоторого затишья в выходные "число фермеров, участвующих в протестах, утроилось в понедельник и выросло с 3 тысяч утром до 9 тысяч вечером". По данным французской разведки, "в независимости от того, что объявит премьер-министр Габриэль Атталь", власти рассчитывают, что "блокады продлятся минимум пять дней", до утра субботы. Как сообщает радиостанция, власти опасаются ужесточения и расширения протестного движения. Фермеры выражают решимость добиться серьезных изменений в политике французского правительства в отношении сельского хозяйства и будут внимательно следить за заседанием в Брюсселе в четверг. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Переговоры с главой ЕК Макрон должен провести на полях заседания по Украине в Брюсселе в четверг. В понедельник во второй половине дня на всех восьми автотрассах, ведущих в Париж, фермеры начали организовывать баррикады. На интерактивной карте портала Bison fute видно, что ближайшие перекрытия на подъезде к Парижу расположены у аэропорта Шарль-де-Голль и в коммуне Аржентей в 10 километрах от города. Фермеры ночевали на трассе, ожидая новых анонсов правительства, обещанных во вторник днем. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240130/makron-1924302715.html

https://ria.ru/20240130/tuluza-1924370799.html

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция