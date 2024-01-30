https://ria.ru/20240130/fermery-1924331402.html
Французские фермеры объехали бронетехнику полиции под Лиможем
Французские фермеры объехали бронетехнику полиции под Лиможем - РИА Новости, 30.01.2024
Французские фермеры объехали бронетехнику полиции под Лиможем
Французским фермерам, которые были заблокированы на трассе полицейской бронетехникой, удалось обойти их, но они не доберутся до крупнейшего продовольственного... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:58
2024-01-30T12:58
2024-01-30T12:59
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Французским фермерам, которые были заблокированы на трассе полицейской бронетехникой, удалось обойти их, но они не доберутся до крупнейшего продовольственного рынка Европы Ранжиса, заявил телеканалу БФМТВ сопредседатель профсоюза "Сельская координация" департамента Лот-и-Гаронна Хосе Перес. На опубликованных видео в соцсетях видно, как тракторы ломают заграждения, разделяющие заблокированную полицией трассу A20 и национальную автомагистраль N20, которая ведет в Париж. На видео видно, как по этой дороге движется колонна тракторов. "Мы знали, что не доберемся до Ранжиса. Наша цель - поехать в Париж, как можно ближе к Парижу", - сказал он. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города. Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240130/makron-1924302715.html
https://ria.ru/20240129/fermery-1924250109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
Французские фермеры объехали бронетехнику полиции под Лиможем
Французские фермеры заявили, что вряд ли доедут до крупнейшего рынка в Париже
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Французским фермерам, которые были заблокированы на трассе полицейской бронетехникой, удалось обойти их, но они не доберутся до крупнейшего продовольственного рынка Европы Ранжиса, заявил телеканалу БФМТВ сопредседатель профсоюза "Сельская координация" департамента Лот-и-Гаронна Хосе Перес.
На опубликованных видео в соцсетях видно, как тракторы ломают заграждения, разделяющие заблокированную полицией трассу A20 и национальную автомагистраль N20, которая ведет в Париж. На видео видно, как по этой дороге движется колонна тракторов.
"Мы знали, что не доберемся до Ранжиса. Наша цель - поехать в Париж, как можно ближе к Парижу", - сказал он.
Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города.
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Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс
.
Во Франции
в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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