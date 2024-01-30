СМИ: в ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 летающим хламом
AFR: ВВС Украины отказались от австралийских F/A-18, назвав их летающим хламом
CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / F/A-18 Hornet VMFAT-101Истребитель-бомбардировщик FA-18 на авиационной станции Маримар в Сан-Диего
Истребитель-бомбардировщик FA-18 на авиационной станции Маримар в Сан-Диего. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Высокопоставленный офицер ВВС Украины на прошлогодней встрече с представителями Австралии по поводу получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киеву не нужен "летающий хлам", пишет газета Australian Financial Review со ссылкой на источники.
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"Мы не хотим ваш летающий хлам", — приводит издание его слова.
По словам подрядчика, который участвует в переговорах между Украиной и Австралией, произошедшее "фактически убило" сделку о передаче истребителей.
"Если бы он (офицер. — Прим. ред.) не сделал этого, они (истребители. — Прим. ред.) сейчас летали бы над Украиной", — добавил он.
Издание напоминает, что в декабре в СМИ появилась информация о возобновлении переговоров между Киевом и Канберрой по поводу самолетов. Однако, по мнению подрядчика, отношения между странами сейчас напряженные.
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"Украина не смогла вовремя предоставить запрос на получение (вертолетов. — Прим. ред.) Taipan. Они не умеют работать с документами. Из-за этого все сорвалось", — посетовал он.
Впрочем, как отмечается в публикации, Австралия и Украина сейчас ведут переговоры о передаче танков M1 Abrams или разведывательных вертолетов Eurocopter Tiger.
Москва ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.