https://ria.ru/20240130/fa-18-1924453441.html

СМИ: в ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 летающим хламом

СМИ: в ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 летающим хламом - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ: в ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 летающим хламом

Высокопоставленный офицер ВВС Украины на прошлогодней встрече с представителями Австралии по поводу получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:21

2024-01-30T20:21

2024-01-30T21:41

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Высокопоставленный офицер ВВС Украины на прошлогодней встрече с представителями Австралии по поводу получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киеву не нужен "летающий хлам", пишет газета Australian Financial Review со ссылкой на источники. "Мы не хотим ваш летающий хлам", — приводит издание его слова.По словам подрядчика, который участвует в переговорах между Украиной и Австралией, произошедшее "фактически убило" сделку о передаче истребителей. "Если бы он (офицер. — Прим. ред.) не сделал этого, они (истребители. — Прим. ред.) сейчас летали бы над Украиной", — добавил он. Издание напоминает, что в декабре в СМИ появилась информация о возобновлении переговоров между Киевом и Канберрой по поводу самолетов. Однако, по мнению подрядчика, отношения между странами сейчас напряженные. "Украина не смогла вовремя предоставить запрос на получение (вертолетов. — Прим. ред.) Taipan. Они не умеют работать с документами. Из-за этого все сорвалось", — посетовал он.Впрочем, как отмечается в публикации, Австралия и Украина сейчас ведут переговоры о передаче танков M1 Abrams или разведывательных вертолетов Eurocopter Tiger. Москва ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240130/vengriya-1924358548.html

https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923110282.html

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в мире, украина, нато, f/a-18, киев, австралия