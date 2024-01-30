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СМИ: в ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 летающим хламом - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 30.01.2024 (обновлено: 21:41 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/fa-18-1924453441.html
СМИ: в ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 летающим хламом
СМИ: в ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 летающим хламом - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ: в ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 летающим хламом
Высокопоставленный офицер ВВС Украины на прошлогодней встрече с представителями Австралии по поводу получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:21
2024-01-30T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
f/a-18
киев
австралия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Высокопоставленный офицер ВВС Украины на прошлогодней встрече с представителями Австралии по поводу получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киеву не нужен "летающий хлам", пишет газета Australian Financial Review со ссылкой на источники. &quot;Мы не хотим ваш летающий хлам&quot;, — приводит издание его слова.По словам подрядчика, который участвует в переговорах между Украиной и Австралией, произошедшее "фактически убило" сделку о передаче истребителей. "Если бы он (офицер. — Прим. ред.) не сделал этого, они (истребители. — Прим. ред.) сейчас летали бы над Украиной", — добавил он. Издание напоминает, что в декабре в СМИ появилась информация о возобновлении переговоров между Киевом и Канберрой по поводу самолетов. Однако, по мнению подрядчика, отношения между странами сейчас напряженные. &quot;Украина не смогла вовремя предоставить запрос на получение (вертолетов. — Прим. ред.) Taipan. Они не умеют работать с документами. Из-за этого все сорвалось&quot;, — посетовал он.Впрочем, как отмечается в публикации, Австралия и Украина сейчас ведут переговоры о передаче танков M1 Abrams или разведывательных вертолетов Eurocopter Tiger. Москва ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240130/vengriya-1924358548.html
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в мире, украина, нато, f/a-18, киев, австралия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, F/A-18, Киев, Австралия
СМИ: в ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 летающим хламом

AFR: ВВС Украины отказались от австралийских F/A-18, назвав их летающим хламом

CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / F/A-18 Hornet VMFAT-101Истребитель-бомбардировщик FA-18 на авиационной станции Маримар в Сан-Диего
Истребитель-бомбардировщик FA-18 на авиационной станции Маримар в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / F/A-18 Hornet VMFAT-101
Истребитель-бомбардировщик FA-18 на авиационной станции Маримар в Сан-Диего. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Высокопоставленный офицер ВВС Украины на прошлогодней встрече с представителями Австралии по поводу получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киеву не нужен "летающий хлам", пишет газета Australian Financial Review со ссылкой на источники.
«

"Мы не хотим ваш летающий хлам", — приводит издание его слова.

По словам подрядчика, который участвует в переговорах между Украиной и Австралией, произошедшее "фактически убило" сделку о передаче истребителей.
"Если бы он (офицер. — Прим. ред.) не сделал этого, они (истребители. — Прим. ред.) сейчас летали бы над Украиной", — добавил он.
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Издание напоминает, что в декабре в СМИ появилась информация о возобновлении переговоров между Киевом и Канберрой по поводу самолетов. Однако, по мнению подрядчика, отношения между странами сейчас напряженные.
«

"Украина не смогла вовремя предоставить запрос на получение (вертолетов. — Прим. ред.) Taipan. Они не умеют работать с документами. Из-за этого все сорвалось", — посетовал он.

Впрочем, как отмечается в публикации, Австралия и Украина сейчас ведут переговоры о передаче танков M1 Abrams или разведывательных вертолетов Eurocopter Tiger.
Москва ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОF/A-18КиевАвстралия
 
 
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