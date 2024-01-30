СМИ: Нигер направил ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из сообщества
Reuters: Нигер официально уведомил ЭКОВАС о выходе из сообщества
© AP Photo / Sam MednickПустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023
© AP Photo / Sam Mednick
Пустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Нигер направил Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) официальное уведомление о выходе из состава блока, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
Как сообщали в понедельник СМИ, Мали и Буркина-Фасо поступили аналогичным образом.
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"Нигер проинформировал западноафриканский блок ЭКОВАС о своем решении о выходе в официальном уведомлении", - передает агентство.
О выходе из сообщества Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили в воскресенье, отметив, что ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Как заявили власти этих стран, блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".
ЭКОВАС выразил в ответ готовность к поиску выхода из кризиса путем переговоров. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества.
Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества".
Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.