https://ria.ru/20240130/ekovas-1924256153.html

СМИ: Нигер направил ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из сообщества

СМИ: Нигер направил ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из сообщества - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ: Нигер направил ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из сообщества

Нигер направил Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) официальное уведомление о выходе из состава блока, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T01:17

2024-01-30T01:17

2024-01-30T05:29

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буркина-фасо

мохамед базум

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Нигер направил Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) официальное уведомление о выходе из состава блока, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.Как сообщали в понедельник СМИ, Мали и Буркина-Фасо поступили аналогичным образом."Нигер проинформировал западноафриканский блок ЭКОВАС о своем решении о выходе в официальном уведомлении", - передает агентство. О выходе из сообщества Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили в воскресенье, отметив, что ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Как заявили власти этих стран, блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".ЭКОВАС выразил в ответ готовность к поиску выхода из кризиса путем переговоров. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html

https://radiosputnik.ru/20240120/1922509764.html

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нигер, мали, буркина-фасо, мохамед базум, в мире