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СМИ: Нигер направил ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из сообщества - РИА Новости, 30.01.2024
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01:17 30.01.2024 (обновлено: 05:29 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/ekovas-1924256153.html
СМИ: Нигер направил ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из сообщества
СМИ: Нигер направил ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из сообщества - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ: Нигер направил ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из сообщества
Нигер направил Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) официальное уведомление о выходе из состава блока, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T01:17
2024-01-30T05:29
нигер
мали
буркина-фасо
мохамед базум
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Нигер направил Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) официальное уведомление о выходе из состава блока, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.Как сообщали в понедельник СМИ, Мали и Буркина-Фасо поступили аналогичным образом."Нигер проинформировал западноафриканский блок ЭКОВАС о своем решении о выходе в официальном уведомлении", - передает агентство. О выходе из сообщества Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили в воскресенье, отметив, что ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Как заявили власти этих стран, блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".ЭКОВАС выразил в ответ готовность к поиску выхода из кризиса путем переговоров. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html
https://radiosputnik.ru/20240120/1922509764.html
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нигер, мали, буркина-фасо, мохамед базум, в мире
Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мохамед Базум, В мире
СМИ: Нигер направил ЭКОВАС официальное уведомление о выходе из сообщества

Reuters: Нигер официально уведомил ЭКОВАС о выходе из сообщества

© AP Photo / Sam MednickПустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023
Пустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Пустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Нигер направил Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) официальное уведомление о выходе из состава блока, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
Как сообщали в понедельник СМИ, Мали и Буркина-Фасо поступили аналогичным образом.
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Буркина-Фасо, Нигер и Мали назвали ЭКОВАС угрозой
28 января, 16:48
«
"Нигер проинформировал западноафриканский блок ЭКОВАС о своем решении о выходе в официальном уведомлении", - передает агентство.
О выходе из сообщества Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили в воскресенье, отметив, что ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Как заявили власти этих стран, блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".
ЭКОВАС выразил в ответ готовность к поиску выхода из кризиса путем переговоров. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества.
Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества".
Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер укрепляет суверенитет. Вместе с Россией, Китаем, Турцией и Сербией - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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20 января, 15:04
 
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