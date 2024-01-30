https://ria.ru/20240130/ekonomika-1924396272.html

МВФ: отсутствие внешнего финансирования Украины навредит ее экономике

МВФ: отсутствие внешнего финансирования Украины навредит ее экономике - РИА Новости, 30.01.2024

МВФ: отсутствие внешнего финансирования Украины навредит ее экономике

Отсутствие необходимого внешнего финансирования Украины окажет серьезное негативное влияние на экономику страны, заявил главный экономист, директор департамента РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:14

2024-01-30T16:14

2024-01-30T16:16

экономика

украина

киев

кристалина георгиева

мвф

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Отсутствие необходимого внешнего финансирования Украины окажет серьезное негативное влияние на экономику страны, заявил главный экономист, директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. "Финансирование является важным для Украины, чтобы иметь возможность закрывать нехватку средств, отсутствие такого финансирования окажет значительное негативное влияние на макроэкономическую среду", - сообщил он брифинге на вопрос РИА Новости. Главный экономист фонда также добавил, что отсутствие у Киева необходимой внешней помощи, суммарный объем которой фонд оценивает в 42 миллиарда долларов в 2024 году, приведет к значительному изменению макроэкономической ситуации для Украины. В декабре глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что задержки с предоставлением финансовой помощи поставят под угрозу восстановление экономики Украины, отметив, что Киев может справиться с вероятным краткосрочным дефицитом финансирования "в течение пары месяцев". Украина в декабре получила от МВФ третий транш финансирования почти на 900 миллионов долларов, что является результатом пересмотра программы механизма расширенного финансирования.

https://ria.ru/20240106/ukraina-1919930821.html

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украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, киев, кристалина георгиева, мвф