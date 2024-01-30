https://ria.ru/20240130/dvizhenie-1924390499.html
Кириенко встретился с участниками Совета Первых
Кириенко встретился с участниками Совета Первых - РИА Новости, 30.01.2024
Кириенко встретился с участниками Совета Первых
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с участниками федерального Совета Первых, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:54
2024-01-30T15:54
2024-01-30T15:54
россия
сергей кириенко
ксения разуваева
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с участниками федерального Совета Первых, сообщила пресс-служба "Движения Первых". "На площадке съезда "Движения Первых" 30 января участники федерального Совета Первых встретились с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и руководителем федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксенией Разуваевой. В Доме молодежи - павильоне №55 Росмолодежи на ВДНХ – школьники и студенты СПО поделились со спикерами историями развития своих инициатив и планами работы над проектами на 2024 год", - говорится в сообщении организации. По данным пресс-службы движения, Кириенко отметил заслуги всех участников федерального Совета Первых, каждый из которых взял на себя ответственность представлять свои регионы и команды активистов. "Владимир Путин сказал, что такая большая общероссийская детская организация как "Движение Первых" не может делаться взрослыми для детей, она не будет работать. Можно делать только вместе. При этом все, что делается в "Движении Первых", делается по вашим идеям и предложениям, и наша задача - помочь, чтобы ваши мечты и идеи реализовались", - цитируются в сообщении слова Кириенко. Во время встречи участники рассказали о своем опыте работы над проектами движения, также они спрашивали у спикеров про их опыт и просили дать советы для реализации своих идей. "Неслучайно съезд "Движения Первых" проходит на выставке-форуме "Россия". Здесь собрано все то, чем гордится наша страна. Каждое достижение, которое сейчас представлено здесь, когда-то тоже было чьей-то мечтой. Были люди, которые не свернули с пути и не просто продолжили мечтать, а сделали мечту своей целью. И у них все получилось, потому что если по-настоящему чего-то хотеть, то все всегда получается. Это стало поводом для гордости не только для них, но и для регионов нашей страны, отраслей, крупных компаний. Мы все уверены, что от того, насколько смело и отважно вы будете мечтать, будет зависеть то, как будет выглядеть выставка "Россия" в будущем. От того, что вам удастся сделать, зависит судьба страны", - отметил Кириенко. Федеральный Совет Первых был окончательно сформирован в преддверии съезда. Съезд "Движения Первых" проходит с 30 января по 1 февраля. На площадках ежедневно проходят стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума "Россия". Участниками уже стали более трех тысяч детей, родителей и наставников со всей страны.
https://ria.ru/20240130/dvizhenie_pervykh-1924252998.html
https://ria.ru/20231205/putin-1913993223.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кириенко, ксения разуваева, владимир путин, общество
Россия, Сергей Кириенко, Ксения Разуваева, Владимир Путин, Общество
Кириенко встретился с участниками Совета Первых
Кириенко: от того, что удастся сделать "Движению Первых", зависит судьба страны
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с участниками федерального Совета Первых, сообщила пресс-служба "Движения Первых"
.
"На площадке съезда "Движения Первых" 30 января участники федерального Совета Первых встретились с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и руководителем федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксенией Разуваевой
. В Доме молодежи - павильоне №55 Росмолодежи на ВДНХ – школьники и студенты СПО поделились со спикерами историями развития своих инициатив и планами работы над проектами на 2024 год", - говорится в сообщении организации.
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По данным пресс-службы движения, Кириенко отметил заслуги всех участников федерального Совета Первых, каждый из которых взял на себя ответственность представлять свои регионы и команды активистов.
"Владимир Путин
сказал, что такая большая общероссийская детская организация как "Движение Первых" не может делаться взрослыми для детей, она не будет работать. Можно делать только вместе. При этом все, что делается в "Движении Первых", делается по вашим идеям и предложениям, и наша задача - помочь, чтобы ваши мечты и идеи реализовались", - цитируются в сообщении слова Кириенко.
Во время встречи участники рассказали о своем опыте работы над проектами движения, также они спрашивали у спикеров про их опыт и просили дать советы для реализации своих идей.
"Неслучайно съезд "Движения Первых" проходит на выставке-форуме "Россия". Здесь собрано все то, чем гордится наша страна. Каждое достижение, которое сейчас представлено здесь, когда-то тоже было чьей-то мечтой. Были люди, которые не свернули с пути и не просто продолжили мечтать, а сделали мечту своей целью. И у них все получилось, потому что если по-настоящему чего-то хотеть, то все всегда получается. Это стало поводом для гордости не только для них, но и для регионов нашей страны, отраслей, крупных компаний. Мы все уверены, что от того, насколько смело и отважно вы будете мечтать, будет зависеть то, как будет выглядеть выставка "Россия" в будущем. От того, что вам удастся сделать, зависит судьба страны", - отметил Кириенко.
Федеральный Совет Первых был окончательно сформирован в преддверии съезда. Съезд "Движения Первых" проходит с 30 января по 1 февраля. На площадках ежедневно проходят стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума "Россия". Участниками уже стали более трех тысяч детей, родителей и наставников со всей страны.
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