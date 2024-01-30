Рейтинг@Mail.ru
Кириенко встретился с участниками Совета Первых - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/dvizhenie-1924390499.html
Кириенко встретился с участниками Совета Первых
Кириенко встретился с участниками Совета Первых - РИА Новости, 30.01.2024
Кириенко встретился с участниками Совета Первых
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с участниками федерального Совета Первых, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:54
2024-01-30T15:54
россия
сергей кириенко
ксения разуваева
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924317628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8ad4734dfae1c7c7f82198425b3b0dd.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с участниками федерального Совета Первых, сообщила пресс-служба "Движения Первых". "На площадке съезда "Движения Первых" 30 января участники федерального Совета Первых встретились с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и руководителем федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксенией Разуваевой. В Доме молодежи - павильоне №55 Росмолодежи на ВДНХ – школьники и студенты СПО поделились со спикерами историями развития своих инициатив и планами работы над проектами на 2024 год", - говорится в сообщении организации. По данным пресс-службы движения, Кириенко отметил заслуги всех участников федерального Совета Первых, каждый из которых взял на себя ответственность представлять свои регионы и команды активистов. "Владимир Путин сказал, что такая большая общероссийская детская организация как "Движение Первых" не может делаться взрослыми для детей, она не будет работать. Можно делать только вместе. При этом все, что делается в "Движении Первых", делается по вашим идеям и предложениям, и наша задача - помочь, чтобы ваши мечты и идеи реализовались", - цитируются в сообщении слова Кириенко. Во время встречи участники рассказали о своем опыте работы над проектами движения, также они спрашивали у спикеров про их опыт и просили дать советы для реализации своих идей. "Неслучайно съезд "Движения Первых" проходит на выставке-форуме "Россия". Здесь собрано все то, чем гордится наша страна. Каждое достижение, которое сейчас представлено здесь, когда-то тоже было чьей-то мечтой. Были люди, которые не свернули с пути и не просто продолжили мечтать, а сделали мечту своей целью. И у них все получилось, потому что если по-настоящему чего-то хотеть, то все всегда получается. Это стало поводом для гордости не только для них, но и для регионов нашей страны, отраслей, крупных компаний. Мы все уверены, что от того, насколько смело и отважно вы будете мечтать, будет зависеть то, как будет выглядеть выставка "Россия" в будущем. От того, что вам удастся сделать, зависит судьба страны", - отметил Кириенко. Федеральный Совет Первых был окончательно сформирован в преддверии съезда. Съезд "Движения Первых" проходит с 30 января по 1 февраля. На площадках ежедневно проходят стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума "Россия". Участниками уже стали более трех тысяч детей, родителей и наставников со всей страны.
https://ria.ru/20240130/dvizhenie_pervykh-1924252998.html
https://ria.ru/20231205/putin-1913993223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924317628_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9387ed3c59c9846ed2c0da72c0859b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кириенко, ксения разуваева, владимир путин, общество
Россия, Сергей Кириенко, Ксения Разуваева, Владимир Путин, Общество
Кириенко встретился с участниками Совета Первых

Кириенко: от того, что удастся сделать "Движению Первых", зависит судьба страны

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Съезда Движения Первых на выставке "Россия"
Церемония открытия Съезда Движения Первых на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Церемония открытия Съезда Движения Первых на выставке "Россия" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился с участниками федерального Совета Первых, сообщила пресс-служба "Движения Первых".
"На площадке съезда "Движения Первых" 30 января участники федерального Совета Первых встретились с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и руководителем федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксенией Разуваевой. В Доме молодежи - павильоне №55 Росмолодежи на ВДНХ – школьники и студенты СПО поделились со спикерами историями развития своих инициатив и планами работы над проектами на 2024 год", - говорится в сообщении организации.
Выставка Россия. Рождественское световое шоу от Движения Первых
На выставке "Россия" стартует второй съезд "Движения первых"
Вчера, 00:23
По данным пресс-службы движения, Кириенко отметил заслуги всех участников федерального Совета Первых, каждый из которых взял на себя ответственность представлять свои регионы и команды активистов.
"Владимир Путин сказал, что такая большая общероссийская детская организация как "Движение Первых" не может делаться взрослыми для детей, она не будет работать. Можно делать только вместе. При этом все, что делается в "Движении Первых", делается по вашим идеям и предложениям, и наша задача - помочь, чтобы ваши мечты и идеи реализовались", - цитируются в сообщении слова Кириенко.
Во время встречи участники рассказали о своем опыте работы над проектами движения, также они спрашивали у спикеров про их опыт и просили дать советы для реализации своих идей.
"Неслучайно съезд "Движения Первых" проходит на выставке-форуме "Россия". Здесь собрано все то, чем гордится наша страна. Каждое достижение, которое сейчас представлено здесь, когда-то тоже было чьей-то мечтой. Были люди, которые не свернули с пути и не просто продолжили мечтать, а сделали мечту своей целью. И у них все получилось, потому что если по-настоящему чего-то хотеть, то все всегда получается. Это стало поводом для гордости не только для них, но и для регионов нашей страны, отраслей, крупных компаний. Мы все уверены, что от того, насколько смело и отважно вы будете мечтать, будет зависеть то, как будет выглядеть выставка "Россия" в будущем. От того, что вам удастся сделать, зависит судьба страны", - отметил Кириенко.
Федеральный Совет Первых был окончательно сформирован в преддверии съезда. Съезд "Движения Первых" проходит с 30 января по 1 февраля. На площадках ежедневно проходят стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума "Россия". Участниками уже стали более трех тысяч детей, родителей и наставников со всей страны.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Пятигорск
Путин заявил о важности наставничества в "Движении первых"
5 декабря 2023, 21:47
 
РоссияСергей КириенкоКсения РазуваеваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала