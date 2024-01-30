https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html

Водитель "Весты" погибла в ДТП с автобусом в Воскресенске

Водитель "Весты" погибла в ДТП с автобусом в Воскресенске - РИА Новости, 30.01.2024

Водитель "Весты" погибла в ДТП с автобусом в Воскресенске

Прокуратура устанавливает обстоятельства аварии в подмосковном Воскресенске, где легковушка столкнулась с автобусом, в результате чего один человек погиб,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T21:51

2024-01-30T21:51

2024-01-30T21:51

происшествия

авто

воскресенск

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура устанавливает обстоятельства аварии в подмосковном Воскресенске, где легковушка столкнулась с автобусом, в результате чего один человек погиб, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту следователем СУ УМВД России по городскому округу Воскресенск ГУМВД России по Московской области", - говорится в сообщении. По предварительным данным, вечером водитель "Лады Веста", двигаясь по дороге Воскресенск-Виноградово, выехала на встречную полосу, произошло столкновение с автобусом. Водитель легковушки скончалась на месте, пассажиры автобуса не пострадали.

воскресенск

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, воскресенск, россия, московская область (подмосковье)