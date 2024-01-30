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Водитель "Весты" погибла в ДТП с автобусом в Воскресенске
Водитель "Весты" погибла в ДТП с автобусом в Воскресенске - РИА Новости, 30.01.2024
Водитель "Весты" погибла в ДТП с автобусом в Воскресенске
Прокуратура устанавливает обстоятельства аварии в подмосковном Воскресенске, где легковушка столкнулась с автобусом, в результате чего один человек погиб,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:51
2024-01-30T21:51
2024-01-30T21:51
происшествия
авто
воскресенск
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура устанавливает обстоятельства аварии в подмосковном Воскресенске, где легковушка столкнулась с автобусом, в результате чего один человек погиб, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту следователем СУ УМВД России по городскому округу Воскресенск ГУМВД России по Московской области", - говорится в сообщении. По предварительным данным, вечером водитель "Лады Веста", двигаясь по дороге Воскресенск-Виноградово, выехала на встречную полосу, произошло столкновение с автобусом. Водитель легковушки скончалась на месте, пассажиры автобуса не пострадали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, воскресенск, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Воскресенск, Россия, Московская область (Подмосковье)
Водитель "Весты" погибла в ДТП с автобусом в Воскресенске
Водитель "Весты" погибла в ДТП с автобусом в подмосковном Воскресенске