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В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек - РИА Новости, 30.01.2024
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19:25 30.01.2024 (обновлено: 19:30 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/dtp-1924446039.html
В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек
В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек - РИА Новости, 30.01.2024
В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли и еще 22 получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера на трассе в мексиканском штате Синалоа,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:25
2024-01-30T19:30
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МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли и еще 22 получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера на трассе в мексиканском штате Синалоа, сообщил телеканал Azteca. "По предварительным данным, в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера утром во вторник на трассе Масатлан-Кульякан-Максиписта по меньшей мере 20 человек погибли и 22 получили ранения", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Авария произошла недалеко от муниципалитета Элота, где, как сообщается, трейлер врезался в двухэтажный пассажирский автобус. В результате ДТП оба транспортных средства сгорели. Сообщается, что все погибшие были местными жителями. В службе гражданской защиты отметили, что подсчет жертв и пострадавших не завершен - на месте аварии продолжаются работы.
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в мире, синалоа, мексика
В мире, Синалоа, Мексика
В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек

Azteca: в ДТП с автобусом на севере Мексики 20 человек погибли и 22 пострадали

© Кадр видео из соцсетейМесто происшествия, где произошло столкновение двухэтажного автобуса и трейлера на трассе в мексиканском штате Синалоа
Место происшествия, где произошло столкновение двухэтажного автобуса и трейлера на трассе в мексиканском штате Синалоа
© Кадр видео из соцсетей
Место происшествия, где произошло столкновение двухэтажного автобуса и трейлера на трассе в мексиканском штате Синалоа
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МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли и еще 22 получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера на трассе в мексиканском штате Синалоа, сообщил телеканал Azteca.
«
"По предварительным данным, в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера утром во вторник на трассе Масатлан-Кульякан-Максиписта по меньшей мере 20 человек погибли и 22 получили ранения", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Авария произошла недалеко от муниципалитета Элота, где, как сообщается, трейлер врезался в двухэтажный пассажирский автобус. В результате ДТП оба транспортных средства сгорели.
Сообщается, что все погибшие были местными жителями. В службе гражданской защиты отметили, что подсчет жертв и пострадавших не завершен - на месте аварии продолжаются работы.
 
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