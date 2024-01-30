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В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек

В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек - РИА Новости, 30.01.2024

В Мексике при столкновении автобуса и трейлера погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли и еще 22 получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера на трассе в мексиканском штате Синалоа,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:25

2024-01-30T19:25

2024-01-30T19:30

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синалоа

мексика

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МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли и еще 22 получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера на трассе в мексиканском штате Синалоа, сообщил телеканал Azteca. "По предварительным данным, в результате столкновения пассажирского автобуса и трейлера утром во вторник на трассе Масатлан-Кульякан-Максиписта по меньшей мере 20 человек погибли и 22 получили ранения", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Авария произошла недалеко от муниципалитета Элота, где, как сообщается, трейлер врезался в двухэтажный пассажирский автобус. В результате ДТП оба транспортных средства сгорели. Сообщается, что все погибшие были местными жителями. В службе гражданской защиты отметили, что подсчет жертв и пострадавших не завершен - на месте аварии продолжаются работы.

синалоа

мексика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, синалоа, мексика