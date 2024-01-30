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На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 30.01.2024
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17:38 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/dtp-1924423387.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 30.01.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Кузьминского лесопарка в столице, из-за этого на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:38
2024-01-30T17:38
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
дтп
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Кузьминского лесопарка в столице, из-за этого на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На внешней стороне 12 километра МКАД, в районе Кузьминского лесопарка, произошло столкновение нескольких автомобилей. Движение в районе аварии затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, дтп
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, ДТП
На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Движение на МКАД в районе Кузьминского лесопарка в Москве затруднено из-за ДТП

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Кузьминского лесопарка в столице, из-за этого на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
«
"На внешней стороне 12 километра МКАД, в районе Кузьминского лесопарка, произошло столкновение нескольких автомобилей. Движение в районе аварии затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей
20 января, 08:25
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыДТП
 
 
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