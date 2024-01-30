https://ria.ru/20240130/dtp-1924423387.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 30.01.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Кузьминского лесопарка в столице, из-за этого на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:38
2024-01-30T17:38
2024-01-30T17:38
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
дтп
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Кузьминского лесопарка в столице, из-за этого на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На внешней стороне 12 километра МКАД, в районе Кузьминского лесопарка, произошло столкновение нескольких автомобилей. Движение в районе аварии затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20240120/dtp-1922469586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, дтп
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, ДТП
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Движение на МКАД в районе Кузьминского лесопарка в Москве затруднено из-за ДТП