https://ria.ru/20240130/dtp-1924423387.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 30.01.2024

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Кузьминского лесопарка в столице, из-за этого на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:38

2024-01-30T17:38

2024-01-30T17:38

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Кузьминского лесопарка в столице, из-за этого на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На внешней стороне 12 километра МКАД, в районе Кузьминского лесопарка, произошло столкновение нескольких автомобилей. Движение в районе аварии затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240120/dtp-1922469586.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, дтп