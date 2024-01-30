https://ria.ru/20240130/dtp-1924280957.html

В Башкирии женщина с тремя детьми в машине врезалась в электроопору

В Башкирии женщина с тремя детьми в машине врезалась в электроопору - РИА Новости, 30.01.2024

В Башкирии женщина с тремя детьми в машине врезалась в электроопору

Жительница Башкирии в состоянии алкогольного опьянения везла троих детей и попала в аварию на федеральной трассе, никто не пострадал, сообщил начальник ГИБДД по РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:34

2024-01-30T09:34

2024-01-30T09:46

происшествия

гибдд мвд рф

toyota corolla

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УФА, 30 янв – РИА Новости. Жительница Башкирии в состоянии алкогольного опьянения везла троих детей и попала в аварию на федеральной трассе, никто не пострадал, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов. Он в своем Telegram-канале рассказал, что о неадекватной водительнице за рулем Toyota Camry на трассе М-5 в Буздякском районе в ГИБДД сообщил очевидец. Ближайший экипаж ДПС обнаружил на трассе иномарку, въехавшую в электроопору. "В салоне находились трое детей в возрасте 7, 4 и 2 лет. Как оказалось, женщина не справилась с управлением и въехала в электроопору. В результате инцидента никто не пострадал. Первоначальное освидетельствование 40-летней местной жительницы показало наличие 1,232 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В последующем она отказалась от результата", - написал Севастьянов. Женщину привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240129/dtp-1924244330.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, гибдд мвд рф, toyota corolla