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В Башкирии женщина с тремя детьми в машине врезалась в электроопору - РИА Новости, 30.01.2024
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09:34 30.01.2024 (обновлено: 09:46 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/dtp-1924280957.html
В Башкирии женщина с тремя детьми в машине врезалась в электроопору
В Башкирии женщина с тремя детьми в машине врезалась в электроопору - РИА Новости, 30.01.2024
В Башкирии женщина с тремя детьми в машине врезалась в электроопору
Жительница Башкирии в состоянии алкогольного опьянения везла троих детей и попала в аварию на федеральной трассе, никто не пострадал, сообщил начальник ГИБДД по РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:34
2024-01-30T09:46
происшествия
гибдд мвд рф
toyota corolla
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УФА, 30 янв – РИА Новости. Жительница Башкирии в состоянии алкогольного опьянения везла троих детей и попала в аварию на федеральной трассе, никто не пострадал, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов. Он в своем Telegram-канале рассказал, что о неадекватной водительнице за рулем Toyota Camry на трассе М-5 в Буздякском районе в ГИБДД сообщил очевидец. Ближайший экипаж ДПС обнаружил на трассе иномарку, въехавшую в электроопору. "В салоне находились трое детей в возрасте 7, 4 и 2 лет. Как оказалось, женщина не справилась с управлением и въехала в электроопору. В результате инцидента никто не пострадал. Первоначальное освидетельствование 40-летней местной жительницы показало наличие 1,232 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В последующем она отказалась от результата", - написал Севастьянов. Женщину привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240129/dtp-1924244330.html
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происшествия, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В Башкирии женщина с тремя детьми в машине врезалась в электроопору

В Башкирии пьяная женщина с тремя детьми в машине врезалась в электроопору

© Владимир Севастьянов/TelegramМесто ДТП в Башкирии. 30 января 2024
Место ДТП в Башкирии. 30 января 2024
© Владимир Севастьянов/Telegram
Место ДТП в Башкирии. 30 января 2024
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УФА, 30 янв – РИА Новости. Жительница Башкирии в состоянии алкогольного опьянения везла троих детей и попала в аварию на федеральной трассе, никто не пострадал, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.
Он в своем Telegram-канале рассказал, что о неадекватной водительнице за рулем Toyota Camry на трассе М-5 в Буздякском районе в ГИБДД сообщил очевидец. Ближайший экипаж ДПС обнаружил на трассе иномарку, въехавшую в электроопору.
"В салоне находились трое детей в возрасте 7, 4 и 2 лет. Как оказалось, женщина не справилась с управлением и въехала в электроопору. В результате инцидента никто не пострадал. Первоначальное освидетельствование 40-летней местной жительницы показало наличие 1,232 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В последующем она отказалась от результата", - написал Севастьянов.
Женщину привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части дороги и за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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