https://ria.ru/20240130/dtp-1924269932.html

В Находке задержали виновника ДТП, в котором погибла супружеская пара

В Находке задержали виновника ДТП, в котором погибла супружеская пара - РИА Новости, 30.01.2024

В Находке задержали виновника ДТП, в котором погибла супружеская пара

Водитель, устроивший в Находке смертельное ДТП, в результате которого погибла супружеская пара, а их ребенок оказался в реанимации, задержан и находится в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:31

2024-01-30T07:31

2024-01-30T09:46

находка

россия

приморский край

toyota corolla

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924283160_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a52b293409218217bddc002e17e9e437.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Водитель, устроивший в Находке смертельное ДТП, в результате которого погибла супружеская пара, а их ребенок оказался в реанимации, задержан и находится в больнице под охраной сотрудников полиции, сообщает УМВД по Приморскому краю. "27-летний водитель автомашины Toyota Mark, устроивший смертельное ДТП, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и находится в медицинском учреждении под охраной сотрудников полиции", - говорится в сообщении краевого УМВД. В воскресенье полиция Приморья сообщила о ДТП с тремя иномарками в Находке, в результате которого погибли два человека, госпитализированы еще трое, включая восьмилетнюю девочку, доставленную в реанимацию. Госпитализирован был и виновник аварии, водитель автомобиля Toyota Mark II, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с двумя автомобилями и гибели людей. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц). В полиции сообщали, что водитель Toyota Mark II был трезв. В понедельник в соцсетях распространилась информация о том, что виновник аварии пытался сбежать из больницы, но в полиции ее опровергли.

https://ria.ru/20240129/dtp-1924182121.html

находка

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

находка, россия, приморский край, toyota corolla, происшествия