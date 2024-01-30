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В Находке задержали виновника ДТП, в котором погибла супружеская пара
В Находке задержали виновника ДТП, в котором погибла супружеская пара - РИА Новости, 30.01.2024
В Находке задержали виновника ДТП, в котором погибла супружеская пара
Водитель, устроивший в Находке смертельное ДТП, в результате которого погибла супружеская пара, а их ребенок оказался в реанимации, задержан и находится в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:31
2024-01-30T07:31
2024-01-30T09:46
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Водитель, устроивший в Находке смертельное ДТП, в результате которого погибла супружеская пара, а их ребенок оказался в реанимации, задержан и находится в больнице под охраной сотрудников полиции, сообщает УМВД по Приморскому краю. "27-летний водитель автомашины Toyota Mark, устроивший смертельное ДТП, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и находится в медицинском учреждении под охраной сотрудников полиции", - говорится в сообщении краевого УМВД. В воскресенье полиция Приморья сообщила о ДТП с тремя иномарками в Находке, в результате которого погибли два человека, госпитализированы еще трое, включая восьмилетнюю девочку, доставленную в реанимацию. Госпитализирован был и виновник аварии, водитель автомобиля Toyota Mark II, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с двумя автомобилями и гибели людей. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц). В полиции сообщали, что водитель Toyota Mark II был трезв. В понедельник в соцсетях распространилась информация о том, что виновник аварии пытался сбежать из больницы, но в полиции ее опровергли.
https://ria.ru/20240129/dtp-1924182121.html
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находка, россия, приморский край, toyota corolla, происшествия
Находка, Россия, Приморский край, Toyota Corolla, Происшествия
В Находке задержали виновника ДТП, в котором погибла супружеская пара
Виновник смертельного ДТП в Находке задержан и находится в больнице под охраной
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Водитель, устроивший в Находке смертельное ДТП, в результате которого погибла супружеская пара, а их ребенок оказался в реанимации, задержан и находится в больнице под охраной сотрудников полиции, сообщает УМВД по Приморскому краю.
«
"27-летний водитель автомашины Toyota Mark, устроивший смертельное ДТП, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и находится в медицинском учреждении под охраной сотрудников полиции", - говорится в сообщении краевого УМВД.
В воскресенье полиция Приморья сообщила о ДТП с тремя иномарками в Находке, в результате которого погибли два человека, госпитализированы еще трое, включая восьмилетнюю девочку, доставленную в реанимацию. Госпитализирован был и виновник аварии, водитель автомобиля Toyota Mark II, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с двумя автомобилями и гибели людей.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц). В полиции сообщали, что водитель Toyota Mark II был трезв. В понедельник в соцсетях распространилась информация о том, что виновник аварии пытался сбежать из больницы, но в полиции ее опровергли.
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