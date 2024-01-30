https://ria.ru/20240130/drony-kamikadze-1924368544.html

Вучич заявил о наращивании производства дронов-камикадзе в Сербии

Вучич заявил о наращивании производства дронов-камикадзе в Сербии - РИА Новости, 30.01.2024

Вучич заявил о наращивании производства дронов-камикадзе в Сербии

Оборонная промышленность Сербии наращивает производство большого числа дронов-камикадзе, что дает ей преимущество над странами региона, заявил президент... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:41

2024-01-30T14:41

2024-01-30T14:41

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БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Оборонная промышленность Сербии наращивает производство большого числа дронов-камикадзе, что дает ей преимущество над странами региона, заявил президент Александр Вучич. Глава сербского государства во вторник присутствовал на докладе командования вооруженных сил о оперативных и функциональных возможностях армии Сербии в 2023 году в Доме гвардии в пригороде Белграда. Встреча прошла за закрытыми дверями. После нее состоялся осмотр части вооружений и оборудования сербской армии. "Постараемся до конца года показать большой прогресс и представить огромные количества дронов-убийц, или дронов-камикадзе, как хотите. Все это будет отечественного производства, что представляет собой большое преимущество Сербии относительно окружения", - заявил Вучич в ходе осмотра. Ранее он сообщил, что Белград близок к тому, чтобы укомплектовать три батареи ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которых начаты в 2022 году. Вучич также рассказал, что 15 февраля на праздник Сретения Господня, в День государственности Сербии на показе в городе Ниш гражданам представят комплекс РЭБ "Репеллент", полученный по контракту из РФ. В сентябре 2023 года Вучич сообщил, что Белград оплатил в России комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой, когда начался конфликт. Тогда же он рассказал о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине. Сербский лидер заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить. Глава сербского государства в ноябре 2023 года осмотрел на военном аэродроме Батайница под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П, а также полученные ранее два испанских транспортных самолета CASA C-295 и вертолеты Н145. Девять H145 Сербия уже приобрела в 2020 году – четыре для полиции и пять для армии. Сербский лидер также рассказал, что Белград приобрел 22 радиолокационных станции, "чего не делал со времен Югославии".

https://ria.ru/20240130/serbiya-1924359224.html

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сербия, белград (город), россия, александр вучич, ми-35, ми-17, миг-29, в мире