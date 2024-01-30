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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 30.01.2024 (обновлено: 14:05 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/donetskoe-1924339122.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 30.01.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:12
2024-01-30T14:05
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции&quot;, — уточнили в ведомстве.Бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки в ДНР.Потери ВСУ составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы "Мста-Б".Краснолиманское и Южнодонецкое направленияНа Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю.Кроме того, военные отразили три атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили На Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" поразили боевиков и технику 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара в ДНР.Украинская армия потеряла:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240126/vsu-1923726733.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции", — уточнили в ведомстве.

Бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки в ДНР.
Потери ВСУ составили:
  • до 310 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • три боевые машины пехоты;
  • 11 автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы "Мста-Б".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Краснолиманское и Южнодонецкое направления

На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, военные отразили три атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили
  • до 290 военнослужащих;
  • три танка;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю
26 января, 17:35
На Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" поразили боевиков и технику 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара в ДНР.

Украинская армия потеряла:
  • до 60 военнослужащих;
  • танк;
  • два автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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