https://ria.ru/20240130/donetskoe-1924339122.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 30.01.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:12

2024-01-30T13:12

2024-01-30T14:05

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_1105:996:2976:2048_1920x0_80_0_0_534e0ca2ff44bdac5048b7397fa7efa6.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции", — уточнили в ведомстве.Бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки в ДНР.Потери ВСУ составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы "Мста-Б".Краснолиманское и Южнодонецкое направленияНа Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю.Кроме того, военные отразили три атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили На Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" поразили боевиков и технику 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара в ДНР.Украинская армия потеряла:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240126/vsu-1923726733.html

https://ria.ru/20240130/pozhertvovaniya-1924320181.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность