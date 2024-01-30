https://ria.ru/20240130/donetskoe-1924339122.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 30.01.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:12
2024-01-30T13:12
2024-01-30T14:05
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_1105:996:2976:2048_1920x0_80_0_0_534e0ca2ff44bdac5048b7397fa7efa6.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции", — уточнили в ведомстве.Бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки в ДНР.Потери ВСУ составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы "Мста-Б".Краснолиманское и Южнодонецкое направленияНа Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю.Кроме того, военные отразили три атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили На Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" поразили боевиков и технику 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара в ДНР.Украинская армия потеряла:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240126/vsu-1923726733.html
https://ria.ru/20240130/pozhertvovaniya-1924320181.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_198:331:2487:2048_1920x0_80_0_0_3b8698d27384972d5639a58fba0b2124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции", — уточнили в ведомстве.
Бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ
в районах Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки в ДНР
.
- до 310 военнослужащих убитыми и ранеными;
- два танка;
- три боевые машины пехоты;
- 11 автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы "Мста-Б".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Краснолиманское и Южнодонецкое направления
На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, военные отразили три атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили
- до 290 военнослужащих;
- три танка;
- четыре боевые бронированные машины;
- пять автомобилей.
Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю
На Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" поразили боевиков и технику 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара в ДНР.
Украинская армия потеряла:
- до 60 военнослужащих;
- танк;
- два автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.
Наемник из Франции пожаловался, что деньги Запада пропадают на Украине