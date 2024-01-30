https://ria.ru/20240130/donetsk-1924414629.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 30.01.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:17

2024-01-30T17:17

2024-01-30T17:25

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - город Донецк (Куйбышевский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В 13.35 ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив по нему два снаряда из натовской артиллерии. Кроме того, с 15.20 до 16.25 украинские войска подвергали обстрелу Горловку и Пантелеймоновку, выпустив по ним в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра.О последствиях пока не сообщается. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240129/gorlovka-1924187468.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк