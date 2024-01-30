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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 30.01.2024 (обновлено: 17:25 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/donetsk-1924414629.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:17
2024-01-30T17:25
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - город Донецк (Куйбышевский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В 13.35 ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив по нему два снаряда из натовской артиллерии. Кроме того, с 15.20 до 16.25 украинские войска подвергали обстрелу Горловку и Пантелеймоновку, выпустив по ним в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра.О последствиях пока не сообщается. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240129/gorlovka-1924187468.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПредставитель СЦКК
Представитель СЦКК - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - город Донецк (Куйбышевский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В 13.35 ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив по нему два снаряда из натовской артиллерии. Кроме того, с 15.20 до 16.25 украинские войска подвергали обстрелу Горловку и Пантелеймоновку, выпустив по ним в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра.
О последствиях пока не сообщается. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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