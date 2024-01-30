Москва предостерегла Вашингтон от размещения ядерного оружия в Британии
Рябков: Россия предостерегла США от возвращения ядерного оружия в Британию
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия предупреждает США об опасности возвращения тактического ядерного оружия в Британию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«
"Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага", — сказал он.
По словам Рябкова, такие действия Вашингтона не укрепят безопасность Британии и США, а также не станут устрашением для Москвы. Он отметил, что размещение ядерного оружия лишь повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе.
"Мы предполагаем, что, несмотря на достаточно печальный с точки зрения обеспечения европейской безопасности опыт последних лет, в Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают, так что этот сценарий вполне возможен", — добавил замминистра.
Он также отметил, что НАТО давно объявила себя ядерным альянсом. По словам Рябкова, в нынешней ситуации это уже не лозунг, а суровая реальность, и Москва в своем военном планировании должна принимать в расчет совокупный потенциал всех стран, обладающих ядерным оружием и входящих в блок. Что касается британского арсенала таких вооружений, то он имеет тенденцию к увеличению, добавил замглавы МИД.
Рябков также подчеркнул, что Москва не претендует на получение каких-то прямых сигналов ни из Вашингтона, ни из Лондона на этот счет. По его словам, у России есть другие возможности, чтобы отслеживать происходящее и делать выводы. Замглавы МИД призвал страны НАТО во главе с США прекратить дальнейшую эскалацию, которая становится все более опасной.
В прошлую пятницу, 26 января, газета The Telegraph сообщила со ссылкой на документы Пентагона, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за "нарастающей угрозы со стороны России". По информации СМИ, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Суффолк. Вашингтон намерен отправить туда боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
В беседе с РИА Новости представитель Пентагона отказался подтверждать и опровергать эти сообщения.
В декабре прошлого года бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что единственный способ для руководства США скрыть поражение на Украине и победить на выборах — использовать "маленькую" ядерную бомбу. По его мнению, генералы будут убеждать Джо Байдена в том, что такой шаг не приведет к эскалации и выходу ситуации из-под контроля.
На прошлой неделе постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что Москва привержена выполнению обязательств по ДНЯО, цель которого — построение мира, свободного от ядерного оружия.
Тем не менее, как подчеркивал Владимир Путин, использование крайних средств возможно в случае, если существует угроза территориальной целостности, суверенитету и существованию России.