https://ria.ru/20240130/diplomatiya-1924363130.html

Москва предостерегла Вашингтон от размещения ядерного оружия в Британии

Москва предостерегла Вашингтон от размещения ядерного оружия в Британии - РИА Новости, 30.01.2024

Москва предостерегла Вашингтон от размещения ядерного оружия в Британии

Россия предупреждает США об опасности возвращения тактического ядерного оружия в Британию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:22

2024-01-30T14:22

2024-01-30T17:22

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия предупреждает США об опасности возвращения тактического ядерного оружия в Британию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага", — сказал он.По словам Рябкова, такие действия Вашингтона не укрепят безопасность Британии и США, а также не станут устрашением для Москвы. Он отметил, что размещение ядерного оружия лишь повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе."Мы предполагаем, что, несмотря на достаточно печальный с точки зрения обеспечения европейской безопасности опыт последних лет, в Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают, так что этот сценарий вполне возможен", — добавил замминистра.Он также отметил, что НАТО давно объявила себя ядерным альянсом. По словам Рябкова, в нынешней ситуации это уже не лозунг, а суровая реальность, и Москва в своем военном планировании должна принимать в расчет совокупный потенциал всех стран, обладающих ядерным оружием и входящих в блок. Что касается британского арсенала таких вооружений, то он имеет тенденцию к увеличению, добавил замглавы МИД.Рябков также подчеркнул, что Москва не претендует на получение каких-то прямых сигналов ни из Вашингтона, ни из Лондона на этот счет. По его словам, у России есть другие возможности, чтобы отслеживать происходящее и делать выводы. Замглавы МИД призвал страны НАТО во главе с США прекратить дальнейшую эскалацию, которая становится все более опасной.В прошлую пятницу, 26 января, газета The Telegraph сообщила со ссылкой на документы Пентагона, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за "нарастающей угрозы со стороны России". По информации СМИ, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Суффолк. Вашингтон намерен отправить туда боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.В беседе с РИА Новости представитель Пентагона отказался подтверждать и опровергать эти сообщения.В декабре прошлого года бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что единственный способ для руководства США скрыть поражение на Украине и победить на выборах — использовать "маленькую" ядерную бомбу. По его мнению, генералы будут убеждать Джо Байдена в том, что такой шаг не приведет к эскалации и выходу ситуации из-под контроля.На прошлой неделе постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что Москва привержена выполнению обязательств по ДНЯО, цель которого — построение мира, свободного от ядерного оружия.Тем не менее, как подчеркивал Владимир Путин, использование крайних средств возможно в случае, если существует угроза территориальной целостности, суверенитету и существованию России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, великобритания, в мире, сергей рябков, лондон