https://ria.ru/20240130/covid-19-1924302161.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 4,1 процента

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 4,1 процента - РИА Новости, 30.01.2024

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 4,1 процента

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 4,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:04

2024-01-30T11:04

2024-01-30T11:04

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 4,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в семи регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 924 человека с коронавирусом, что на 10% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах России, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 26 366 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 11% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 22 по 27 января 111 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

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Кирилл Волков

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