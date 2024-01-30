https://ria.ru/20240130/covid-19-1924302161.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 4,1 процента
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 4,1 процента - РИА Новости, 30.01.2024
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 4,1 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 4,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:04
2024-01-30T11:04
2024-01-30T11:04
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401549_0:128:3231:1945_1920x0_80_0_0_1c1d33bf4c95f0b63386fa1e3f4ce99f.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 4,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в семи регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 924 человека с коронавирусом, что на 10% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах России, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 26 366 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 11% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 22 по 27 января 111 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401549_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_62828cc0c00bf58375a915c2f2e4da15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 4,1 процента
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 4,1 процента
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 4,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 4,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах Российской Федерации, в том числе в семи регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 924 человека с коронавирусом, что на 10% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах России, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 26 366 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 11% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 22 по 27 января 111 человек, уточнили в оперштабе.
Коронавирус-2024: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса