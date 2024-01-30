https://ria.ru/20240130/briks-1924288888.html

Рябков рассказал о развитии торговли в нацвалютах между странами БРИКС

Рябков рассказал о развитии торговли в нацвалютах между странами БРИКС - РИА Новости, 30.01.2024

Рябков рассказал о развитии торговли в нацвалютах между странами БРИКС

Страны БРИКС сосредоточатся на увеличении доли национальных валют в торговле внутри группы, чтобы снизить негативные эффекты от использования доллара в мировой... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:10

2024-01-30T10:10

2024-01-30T11:08

россия

египет

эфиопия

сергей рябков

брикс

экономика

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны БРИКС сосредоточатся на увеличении доли национальных валют в торговле внутри группы, чтобы снизить негативные эффекты от использования доллара в мировой финансовой системе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "С первого января 2024 года пять новых стран присоединились к БРИКС - Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия стали полноправными членами группы. Расширенный БРИКС внесет свой вклад в строительство более справедливого и многополярного миропорядка, который будет отражать ситуацию на мировой арене", - сказал Рябков открывая встречу шерп и су-шерп стран БРИКС. Он напомнил, что в ходе российского председательства запланированы порядка 200 мероприятий, включая встречу глав МИД в июне в Нижнем Новгороде и саммит группы в октябре в Казани. По словам Рябкова, в настоящий момент порядка 30 стран проявили интерес к присоединению или развитию сотрудничества с БРИКС. "Одним из приоритетов российского председательства, который будет иметь долгосрочные позитивные последствия для торговли и инвестиций внутри группы - являются финансовое и экономическое параметры нашего сотрудничества. Согласно решением лидеров саммита в Йоханнесбурге, мы будем искать пути увеличения использования национальных валют, различных инструментов и платформ в транзакциях внутри БРИКС для того, чтобы снизить негативные последствия от доминирования финансовой системы, основанной на долларе, и чтобы увеличить роль развивающихся стран в международных финансах", - сказал Рябков. Он добавил, что Россия также будет уделять особое внимание развитию сотрудничества в сфере инноваций и искусственного интеллекта, а также прорабатывать идею запустить в рамках БРИКС Центр по индустриальным компетенциям.

https://ria.ru/20240130/torgovlya-1924265908.html

https://ria.ru/20231226/soyuz-1918298650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, египет, эфиопия, сергей рябков, брикс, экономика