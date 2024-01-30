Рябков рассказал о развитии торговли в нацвалютах между странами БРИКС
Рябков: в БРИКС уделят особое внимание развитию торговли в национальных валютах
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на заседании шерп и су-шерп стран БРИКС в Москве. 30 января 2024
Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на заседании шерп и су-шерп стран БРИКС в Москве. 30 января 2024
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны БРИКС сосредоточатся на увеличении доли национальных валют в торговле внутри группы, чтобы снизить негативные эффекты от использования доллара в мировой финансовой системе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"С первого января 2024 года пять новых стран присоединились к БРИКС - Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия стали полноправными членами группы. Расширенный БРИКС внесет свой вклад в строительство более справедливого и многополярного миропорядка, который будет отражать ситуацию на мировой арене", - сказал Рябков открывая встречу шерп и су-шерп стран БРИКС.
Он напомнил, что в ходе российского председательства запланированы порядка 200 мероприятий, включая встречу глав МИД в июне в Нижнем Новгороде и саммит группы в октябре в Казани. По словам Рябкова, в настоящий момент порядка 30 стран проявили интерес к присоединению или развитию сотрудничества с БРИКС.
"Одним из приоритетов российского председательства, который будет иметь долгосрочные позитивные последствия для торговли и инвестиций внутри группы - являются финансовое и экономическое параметры нашего сотрудничества. Согласно решением лидеров саммита в Йоханнесбурге, мы будем искать пути увеличения использования национальных валют, различных инструментов и платформ в транзакциях внутри БРИКС для того, чтобы снизить негативные последствия от доминирования финансовой системы, основанной на долларе, и чтобы увеличить роль развивающихся стран в международных финансах", - сказал Рябков.
Он добавил, что Россия также будет уделять особое внимание развитию сотрудничества в сфере инноваций и искусственного интеллекта, а также прорабатывать идею запустить в рамках БРИКС Центр по индустриальным компетенциям.