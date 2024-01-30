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Рябков рассказал о развитии торговли в нацвалютах между странами БРИКС - РИА Новости, 30.01.2024
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10:10 30.01.2024 (обновлено: 11:08 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/briks-1924288888.html
Рябков рассказал о развитии торговли в нацвалютах между странами БРИКС
Рябков рассказал о развитии торговли в нацвалютах между странами БРИКС - РИА Новости, 30.01.2024
Рябков рассказал о развитии торговли в нацвалютах между странами БРИКС
Страны БРИКС сосредоточатся на увеличении доли национальных валют в торговле внутри группы, чтобы снизить негативные эффекты от использования доллара в мировой... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:10
2024-01-30T11:08
россия
египет
эфиопия
сергей рябков
брикс
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны БРИКС сосредоточатся на увеличении доли национальных валют в торговле внутри группы, чтобы снизить негативные эффекты от использования доллара в мировой финансовой системе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "С первого января 2024 года пять новых стран присоединились к БРИКС - Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия стали полноправными членами группы. Расширенный БРИКС внесет свой вклад в строительство более справедливого и многополярного миропорядка, который будет отражать ситуацию на мировой арене", - сказал Рябков открывая встречу шерп и су-шерп стран БРИКС. Он напомнил, что в ходе российского председательства запланированы порядка 200 мероприятий, включая встречу глав МИД в июне в Нижнем Новгороде и саммит группы в октябре в Казани. По словам Рябкова, в настоящий момент порядка 30 стран проявили интерес к присоединению или развитию сотрудничества с БРИКС. "Одним из приоритетов российского председательства, который будет иметь долгосрочные позитивные последствия для торговли и инвестиций внутри группы - являются финансовое и экономическое параметры нашего сотрудничества. Согласно решением лидеров саммита в Йоханнесбурге, мы будем искать пути увеличения использования национальных валют, различных инструментов и платформ в транзакциях внутри БРИКС для того, чтобы снизить негативные последствия от доминирования финансовой системы, основанной на долларе, и чтобы увеличить роль развивающихся стран в международных финансах", - сказал Рябков. Он добавил, что Россия также будет уделять особое внимание развитию сотрудничества в сфере инноваций и искусственного интеллекта, а также прорабатывать идею запустить в рамках БРИКС Центр по индустриальным компетенциям.
https://ria.ru/20240130/torgovlya-1924265908.html
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россия, египет, эфиопия, сергей рябков, брикс, экономика
Россия, Египет, Эфиопия, Сергей Рябков, БРИКС, Экономика
Рябков рассказал о развитии торговли в нацвалютах между странами БРИКС

Рябков: в БРИКС уделят особое внимание развитию торговли в национальных валютах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на заседании шерп и су-шерп стран БРИКС в Москве. 30 января 2024
Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на заседании шерп и су-шерп стран БРИКС в Москве. 30 января 2024 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на заседании шерп и су-шерп стран БРИКС в Москве. 30 января 2024
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны БРИКС сосредоточатся на увеличении доли национальных валют в торговле внутри группы, чтобы снизить негативные эффекты от использования доллара в мировой финансовой системе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"С первого января 2024 года пять новых стран присоединились к БРИКС - Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия стали полноправными членами группы. Расширенный БРИКС внесет свой вклад в строительство более справедливого и многополярного миропорядка, который будет отражать ситуацию на мировой арене", - сказал Рябков открывая встречу шерп и су-шерп стран БРИКС.
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Он напомнил, что в ходе российского председательства запланированы порядка 200 мероприятий, включая встречу глав МИД в июне в Нижнем Новгороде и саммит группы в октябре в Казани. По словам Рябкова, в настоящий момент порядка 30 стран проявили интерес к присоединению или развитию сотрудничества с БРИКС.
"Одним из приоритетов российского председательства, который будет иметь долгосрочные позитивные последствия для торговли и инвестиций внутри группы - являются финансовое и экономическое параметры нашего сотрудничества. Согласно решением лидеров саммита в Йоханнесбурге, мы будем искать пути увеличения использования национальных валют, различных инструментов и платформ в транзакциях внутри БРИКС для того, чтобы снизить негативные последствия от доминирования финансовой системы, основанной на долларе, и чтобы увеличить роль развивающихся стран в международных финансах", - сказал Рябков.
Он добавил, что Россия также будет уделять особое внимание развитию сотрудничества в сфере инноваций и искусственного интеллекта, а также прорабатывать идею запустить в рамках БРИКС Центр по индустриальным компетенциям.
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