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В ГД призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube - РИА Новости, 30.01.2024
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17:37 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/blokirovka-1924423021.html
В ГД призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube
В ГД призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube - РИА Новости, 30.01.2024
В ГД призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube
Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что в случае блокировки YouTube-канала пророссийского лидера мнений соцсети РФ могут закрывать аккаунт кого-нибудь из... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:37
2024-01-30T17:37
общество
россия
антон горелкин
госдума рф
youtube
технологии
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что в случае блокировки YouTube-канала пророссийского лидера мнений соцсети РФ могут закрывать аккаунт кого-нибудь из списка иноагентов. "Считаю, что нам пора подумать над зеркальным ответом. Список лиц, признанных иноагентами, тоже немаленький. Но никто из них не был лишен возможности публиковаться в российских соцсетях. Например, у некоторых... есть большие паблики в ВК. Так, может быть, нам ввести такую практику, что в случае блокировки YouTube-канала пророссийского лидера мнений российские соцсети тут же закрывают аккаунт кого-нибудь из списка иноагентов", - написал он в своем Telegram-канале.
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общество, россия, антон горелкин, госдума рф, youtube, технологии
Общество, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, YouTube, Технологии
В ГД призвали блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube

Депутат предложил блокировать иноагентов в соцсетях в ответ на действия Youtube

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что в случае блокировки YouTube-канала пророссийского лидера мнений соцсети РФ могут закрывать аккаунт кого-нибудь из списка иноагентов.
«
"Считаю, что нам пора подумать над зеркальным ответом. Список лиц, признанных иноагентами, тоже немаленький. Но никто из них не был лишен возможности публиковаться в российских соцсетях. Например, у некоторых... есть большие паблики в ВК. Так, может быть, нам ввести такую практику, что в случае блокировки YouTube-канала пророссийского лидера мнений российские соцсети тут же закрывают аккаунт кого-нибудь из списка иноагентов", - написал он в своем Telegram-канале.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Минюст попросили объяснить, как нужно маркировать материалы иноагентов
29 января, 17:30
 
ОбществоРоссияАнтон ГорелкинГосдума РФYouTubeТехнологии
 
 
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