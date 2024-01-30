https://ria.ru/20240130/biznes-1924431122.html

Семейный бизнес в МСБ пора выделить в РФ законодательно отдельной строкой

Семейный бизнес в МСБ пора выделить в РФ законодательно отдельной строкой - РИА Новости, 30.01.2024

Семейный бизнес в МСБ пора выделить в РФ законодательно отдельной строкой

Более 74% предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) России представляют семейный бизнес, настало время выделить его в нем отдельной строкой законодательно на... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:27

2024-01-30T18:27

2024-01-30T18:27

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сергей катырин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 74% предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) России представляют семейный бизнес, настало время выделить его в нем отдельной строкой законодательно на федеральном уровне, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "ТПП РФ выступает за гармонизацию подходов России и Белоруссии по выделению семейного предпринимательства в отдельное направление в системе малого и среднего бизнеса", - сказал он. "Пока такого нет ни в одной из стран Союзного государства. Тема семейного предпринимательства во многом еще проходит стадии начального становления, институционального оформления и законодательной кодификации. Поэтому необходимо заранее озаботиться этим вопросом", - добавил собеседник агентства. Катырин подчеркнул, что "в России более 74% малых и средних компаний – семейные, и все они нуждаются в четком законодательном базисе, который позволит им развиваться с уверенностью, что их семейные компании смогут продолжать работать даже когда основатели бизнеса выйдут из него". Похожая ситуация, заметил он, наблюдается и в Белоруссии. "Сейчас приняты законы о семейных предприятиях лишь в семи регионах страны. Рассчитываем на принятие аналогичного закона на федеральном уровне в объявленный президентом РФ в 2024 году Год семьи", - заключил глава ТПП РФ.

https://ria.ru/20240130/bashkortostan-1924415131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, белоруссия, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин