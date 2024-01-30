Рейтинг@Mail.ru
Семейный бизнес в МСБ пора выделить в РФ законодательно отдельной строкой - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
18:27 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/biznes-1924431122.html
Семейный бизнес в МСБ пора выделить в РФ законодательно отдельной строкой
Семейный бизнес в МСБ пора выделить в РФ законодательно отдельной строкой - РИА Новости, 30.01.2024
Семейный бизнес в МСБ пора выделить в РФ законодательно отдельной строкой
Более 74% предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) России представляют семейный бизнес, настало время выделить его в нем отдельной строкой законодательно на... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:27
2024-01-30T18:27
твой бизнес
твой бизнес – новости
россия
белоруссия
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924435079_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_78c399a6c793a36ad37ee03983d0f319.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 74% предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) России представляют семейный бизнес, настало время выделить его в нем отдельной строкой законодательно на федеральном уровне, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "ТПП РФ выступает за гармонизацию подходов России и Белоруссии по выделению семейного предпринимательства в отдельное направление в системе малого и среднего бизнеса", - сказал он. "Пока такого нет ни в одной из стран Союзного государства. Тема семейного предпринимательства во многом еще проходит стадии начального становления, институционального оформления и законодательной кодификации. Поэтому необходимо заранее озаботиться этим вопросом", - добавил собеседник агентства. Катырин подчеркнул, что "в России более 74% малых и средних компаний – семейные, и все они нуждаются в четком законодательном базисе, который позволит им развиваться с уверенностью, что их семейные компании смогут продолжать работать даже когда основатели бизнеса выйдут из него". Похожая ситуация, заметил он, наблюдается и в Белоруссии. "Сейчас приняты законы о семейных предприятиях лишь в семи регионах страны. Рассчитываем на принятие аналогичного закона на федеральном уровне в объявленный президентом РФ в 2024 году Год семьи", - заключил глава ТПП РФ.
https://ria.ru/20240130/bashkortostan-1924415131.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924435079_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_484009aa8dd735535cc7ccc7ed78e2f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, россия, белоруссия, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Белоруссия, Торгово-промышленная палата РФ, Сергей Катырин

Семейный бизнес в МСБ пора выделить в РФ законодательно отдельной строкой

© iStock.com / DimensionsСемья в мастерской
Семья в мастерской - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© iStock.com / Dimensions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 74% предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) России представляют семейный бизнес, настало время выделить его в нем отдельной строкой законодательно на федеральном уровне, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"ТПП РФ выступает за гармонизацию подходов России и Белоруссии по выделению семейного предпринимательства в отдельное направление в системе малого и среднего бизнеса", - сказал он.
Сумма инвестиций в проекты АПК Башкортостана достигла 108 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Сумма инвестиций в проекты АПК Башкортостана достигла 108 млрд рублей
Вчера, 17:20
"Пока такого нет ни в одной из стран Союзного государства. Тема семейного предпринимательства во многом еще проходит стадии начального становления, институционального оформления и законодательной кодификации. Поэтому необходимо заранее озаботиться этим вопросом", - добавил собеседник агентства.
Катырин подчеркнул, что "в России более 74% малых и средних компаний – семейные, и все они нуждаются в четком законодательном базисе, который позволит им развиваться с уверенностью, что их семейные компании смогут продолжать работать даже когда основатели бизнеса выйдут из него".
Похожая ситуация, заметил он, наблюдается и в Белоруссии.
"Сейчас приняты законы о семейных предприятиях лишь в семи регионах страны. Рассчитываем на принятие аналогичного закона на федеральном уровне в объявленный президентом РФ в 2024 году Год семьи", - заключил глава ТПП РФ.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияБелоруссияТоргово-промышленная палата РФСергей Катырин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала