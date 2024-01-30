https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924274401.html

Из-за падения обломков беспилотника в Тульской области никто не пострадал

Из-за падения обломков беспилотника в Тульской области никто не пострадал - РИА Новости, 30.01.2024

Из-за падения обломков беспилотника в Тульской области никто не пострадал

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет, сообщается на сайте министерства по... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:26

2024-01-30T08:26

2024-01-30T08:26

специальная военная операция на украине

происшествия

тульская область

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона. В Минобороны РФ во вторник сообщили, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей. "Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что утром 30 января средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924270899.html

тульская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тульская область, россия