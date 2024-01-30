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Из-за падения обломков беспилотника в Тульской области никто не пострадал - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/bespilotnik-1924274401.html
Из-за падения обломков беспилотника в Тульской области никто не пострадал
Из-за падения обломков беспилотника в Тульской области никто не пострадал - РИА Новости, 30.01.2024
Из-за падения обломков беспилотника в Тульской области никто не пострадал
Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет, сообщается на сайте министерства по... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:26
2024-01-30T08:26
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона. В Минобороны РФ во вторник сообщили, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей. "Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что утром 30 января средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, тульская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Россия
Из-за падения обломков беспилотника в Тульской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений после падения обломков БПЛА в Тульской области нет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона.
В Минобороны РФ во вторник сообщили, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей.
"Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что утром 30 января средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТульская областьРоссия
 
 
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