Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Белоруссии прокомментировало усиление южного участка границы - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/belorussiya-1924299400.html
Минобороны Белоруссии прокомментировало усиление южного участка границы
Минобороны Белоруссии прокомментировало усиление южного участка границы - РИА Новости, 30.01.2024
Минобороны Белоруссии прокомментировало усиление южного участка границы
Вооруженные силы Белоруссии, находящиеся на усилении участков госграницы на южном направлении, никому не угрожают, заявили в Telegram-канале минобороны... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:56
2024-01-30T10:56
в мире
белоруссия
вооруженные силы белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg
МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии, находящиеся на усилении участков госграницы на южном направлении, никому не угрожают, заявили в Telegram-канале минобороны республики. "Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению участков государственной границы на южном направлении (на юге Белоруссия граничит с Украиной - ред.). Основная цель — обеспечение безопасности граждан Беларуси, пересечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. Под охраной важные объекты, включая дороги и путепроводы", - говорится в сообщении ведомства. В минобороны отметили, что комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам, проводится на участках по периметру южной части страны. На этом направлении задействован личный состав сил специальных операций вооруженных сил. Особое внимание личный состав уделяет работе на контрольно-пропускных пунктах. "Подразделения вооруженных сил, находящиеся на усилении участков государственной границы Республики Беларусь, никому не угрожают, но при этом надежно защищают родину, ее суверенитет, территориальную целостность. Местное население знает обстановку на сопредельной территории и понимает, что белорусские военнослужащие обеспечивают безопасность страны", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20240123/provokatsii-1923092714.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_28282f4bdc501a0a3563817c490fcb85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, вооруженные силы белоруссии
В мире, Белоруссия, Вооруженные силы Белоруссии
Минобороны Белоруссии прокомментировало усиление южного участка границы

Минобороны Белоруссии: усиление южного участка границы никому не угрожает

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии, находящиеся на усилении участков госграницы на южном направлении, никому не угрожают, заявили в Telegram-канале минобороны республики.
"Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению участков государственной границы на южном направлении (на юге Белоруссия граничит с Украиной - ред.). Основная цель — обеспечение безопасности граждан Беларуси, пересечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. Под охраной важные объекты, включая дороги и путепроводы", - говорится в сообщении ведомства.
В минобороны отметили, что комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам, проводится на участках по периметру южной части страны. На этом направлении задействован личный состав сил специальных операций вооруженных сил. Особое внимание личный состав уделяет работе на контрольно-пропускных пунктах.
"Подразделения вооруженных сил, находящиеся на усилении участков государственной границы Республики Беларусь, никому не угрожают, но при этом надежно защищают родину, ее суверенитет, территориальную целостность. Местное население знает обстановку на сопредельной территории и понимает, что белорусские военнослужащие обеспечивают безопасность страны", - заявили в ведомстве.
Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Белоруссии отметили снижение числа мелких провокаций со стороны Украины
23 января, 22:08
 
В миреБелоруссияВооруженные силы Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала