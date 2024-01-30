https://ria.ru/20240130/belorussiya-1924299400.html
Минобороны Белоруссии прокомментировало усиление южного участка границы
Минобороны Белоруссии прокомментировало усиление южного участка границы - РИА Новости, 30.01.2024
Минобороны Белоруссии прокомментировало усиление южного участка границы
Вооруженные силы Белоруссии, находящиеся на усилении участков госграницы на южном направлении, никому не угрожают, заявили в Telegram-канале минобороны... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:56
2024-01-30T10:56
2024-01-30T10:56
в мире
белоруссия
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии, находящиеся на усилении участков госграницы на южном направлении, никому не угрожают, заявили в Telegram-канале минобороны республики. "Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению участков государственной границы на южном направлении (на юге Белоруссия граничит с Украиной - ред.). Основная цель — обеспечение безопасности граждан Беларуси, пересечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. Под охраной важные объекты, включая дороги и путепроводы", - говорится в сообщении ведомства. В минобороны отметили, что комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам, проводится на участках по периметру южной части страны. На этом направлении задействован личный состав сил специальных операций вооруженных сил. Особое внимание личный состав уделяет работе на контрольно-пропускных пунктах. "Подразделения вооруженных сил, находящиеся на усилении участков государственной границы Республики Беларусь, никому не угрожают, но при этом надежно защищают родину, ее суверенитет, территориальную целостность. Местное население знает обстановку на сопредельной территории и понимает, что белорусские военнослужащие обеспечивают безопасность страны", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20240123/provokatsii-1923092714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, вооруженные силы белоруссии
В мире, Белоруссия, Вооруженные силы Белоруссии
Минобороны Белоруссии прокомментировало усиление южного участка границы
Минобороны Белоруссии: усиление южного участка границы никому не угрожает
МИНСК, 30 янв - РИА Новости.
Вооруженные силы Белоруссии, находящиеся на усилении участков госграницы на южном направлении, никому не угрожают, заявили в Telegram-канале
минобороны республики.
"Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению участков государственной границы на южном направлении (на юге Белоруссия граничит с Украиной
- ред.). Основная цель — обеспечение безопасности граждан Беларуси, пересечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. Под охраной важные объекты, включая дороги и путепроводы", - говорится в сообщении ведомства.
В минобороны отметили, что комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам, проводится на участках по периметру южной части страны. На этом направлении задействован личный состав сил специальных операций вооруженных сил. Особое внимание личный состав уделяет работе на контрольно-пропускных пунктах.
"Подразделения вооруженных сил, находящиеся на усилении участков государственной границы Республики Беларусь, никому не угрожают, но при этом надежно защищают родину, ее суверенитет, территориальную целостность. Местное население знает обстановку на сопредельной территории и понимает, что белорусские военнослужащие обеспечивают безопасность страны", - заявили в ведомстве.
В Белоруссии отметили снижение числа мелких провокаций со стороны Украины