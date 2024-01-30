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Сумма инвестиций в проекты АПК Башкортостана достигла 108 млрд рублей - РИА Новости, 30.01.2024
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17:20 30.01.2024
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Сумма инвестиций в проекты АПК Башкортостана достигла 108 млрд рублей
Сумма инвестиций в проекты АПК Башкортостана достигла 108 млрд рублей - РИА Новости, 30.01.2024
Сумма инвестиций в проекты АПК Башкортостана достигла 108 млрд рублей
В агропромышленном комплексе Республики Башкортостан на начало текущего года активно реализуются 78 инвестиционных проектов на общую сумму 108 миллиардов... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:20
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В агропромышленном комплексе Республики Башкортостан на начало текущего года активно реализуются 78 инвестиционных проектов на общую сумму 108 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. Министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов отметил, что это не только проекты, направленные на производство сельскохозяйственной продукции. В республике также активно реализуются проекты по переработке и хранению продуктов питания. "Важно отметить, что благодаря инвестиционным проектам значительно повысилась технологичность отрасли. Появились крупные агрохолдинги и фермерские объединения с конкурентной и экспортоориентированной продукцией", - сказал Фазрахманов, его слова цитирует пресс-служба. Там отметили, что благодаря целенаправленной работе по привлечению инвестиций в отрасль, за последние пять лет в Башкортостане запустили 18 индустриальных молочных ферм, три свинокомплекса и современный селекционно-гибридный центр. Также реализуется ряд проектов в сфере птицеводства. Перед аграриями республики стоит стратегическая задача к 2030 году создать еще не менее 30 молочных индустриальных комплексов и около 300 малых фермерских птицеферм. Предприятия, которые реализуют в Башкортостане свои инвестпроекты, освобождаются от уплаты налога на имущество, получают льготу по налогу на прибыль. Также инвесторы могут рассчитывать на субсидии на приобретенные технику и оборудование в рамках региональной программы обновления технического парка АПК, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что совместно с традиционными мерами государственной поддержки инвесторов действуют дополнительные преференции – предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов, а также производят возмещение затраты на строительство инфраструктуры.
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Башкортостан, Поддержка бизнеса

Сумма инвестиций в проекты АПК Башкортостана достигла 108 млрд рублей

CC BY-SA 4.0 / правительство республики Башкортостан (cropped) / Сумма инвестиций в проекты АПК Башкортостана достигла 108 млрд рублей
Сумма инвестиций в проекты АПК Башкортостана достигла 108 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
CC BY-SA 4.0 / правительство республики Башкортостан (cropped) /
Сумма инвестиций в проекты АПК Башкортостана достигла 108 млрд рублей
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В агропромышленном комплексе Республики Башкортостан на начало текущего года активно реализуются 78 инвестиционных проектов на общую сумму 108 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.
Министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов отметил, что это не только проекты, направленные на производство сельскохозяйственной продукции. В республике также активно реализуются проекты по переработке и хранению продуктов питания.
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"Важно отметить, что благодаря инвестиционным проектам значительно повысилась технологичность отрасли. Появились крупные агрохолдинги и фермерские объединения с конкурентной и экспортоориентированной продукцией", - сказал Фазрахманов, его слова цитирует пресс-служба.
Там отметили, что благодаря целенаправленной работе по привлечению инвестиций в отрасль, за последние пять лет в Башкортостане запустили 18 индустриальных молочных ферм, три свинокомплекса и современный селекционно-гибридный центр. Также реализуется ряд проектов в сфере птицеводства.
Перед аграриями республики стоит стратегическая задача к 2030 году создать еще не менее 30 молочных индустриальных комплексов и около 300 малых фермерских птицеферм.
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Предприятия, которые реализуют в Башкортостане свои инвестпроекты, освобождаются от уплаты налога на имущество, получают льготу по налогу на прибыль. Также инвесторы могут рассчитывать на субсидии на приобретенные технику и оборудование в рамках региональной программы обновления технического парка АПК, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что совместно с традиционными мерами государственной поддержки инвесторов действуют дополнительные преференции – предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов, а также производят возмещение затраты на строительство инфраструктуры.
 
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