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Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР - РИА Новости, 30.01.2024
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09:16 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/bapor-1924278694.html
Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР
Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР - РИА Новости, 30.01.2024
Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР
Новая Зеландия приостанавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:16
2024-01-30T09:16
в мире
бапор
оон
новая зеландия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новая Зеландия приостанавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как сотрудников организации обвинили в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября, заявил премьер-министр страны Кристофер Лаксон. Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. "Послушайте, я хочу сказать, что обвинения невероятно серьезны, важно, чтобы в них должным образом разобрались и расследовали. Мы не будем вносить взносы до тех пор, пока министр иностранных дел не распорядится об обратном", - заявил Лаксон, его слова приводит новозеландское радио RNZ. Ранее двадцать гуманитарных организаций в совместном заявлении призвали страны-доноры возобновить поддержку Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), некоторых сотрудников которого обвиняют в причастности к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль.
https://ria.ru/20240130/bapor-1924273865.html
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РИА Новости
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в мире, бапор, оон, новая зеландия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, БАПОР, ООН, Новая Зеландия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР

Премьер Лаксон: Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР

CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New ZealandЗдание парламента Новой Зеландии
Здание парламента Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New Zealand
Здание парламента Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новая Зеландия приостанавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как сотрудников организации обвинили в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября, заявил премьер-министр страны Кристофер Лаксон.
Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.
"Послушайте, я хочу сказать, что обвинения невероятно серьезны, важно, чтобы в них должным образом разобрались и расследовали. Мы не будем вносить взносы до тех пор, пока министр иностранных дел не распорядится об обратном", - заявил Лаксон, его слова приводит новозеландское радио RNZ.
Ранее двадцать гуманитарных организаций в совместном заявлении призвали страны-доноры возобновить поддержку Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), некоторых сотрудников которого обвиняют в причастности к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль.
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Вчера, 08:18
 
В миреБАПОРООННовая ЗеландияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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