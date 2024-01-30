Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР
Премьер Лаксон: Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР
Здание парламента Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новая Зеландия приостанавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как сотрудников организации обвинили в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября, заявил премьер-министр страны Кристофер Лаксон.
Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.
"Послушайте, я хочу сказать, что обвинения невероятно серьезны, важно, чтобы в них должным образом разобрались и расследовали. Мы не будем вносить взносы до тех пор, пока министр иностранных дел не распорядится об обратном", - заявил Лаксон, его слова приводит новозеландское радио RNZ.
Ранее двадцать гуманитарных организаций в совместном заявлении призвали страны-доноры возобновить поддержку Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), некоторых сотрудников которого обвиняют в причастности к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль.