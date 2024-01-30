https://ria.ru/20240130/bapor-1924278694.html

Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР

Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР - РИА Новости, 30.01.2024

Новая Зеландия приостанавливает финансирование БАПОР

Новая Зеландия приостанавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:16

2024-01-30T09:16

2024-01-30T09:16

в мире

бапор

оон

новая зеландия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новая Зеландия приостанавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как сотрудников организации обвинили в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября, заявил премьер-министр страны Кристофер Лаксон. Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. "Послушайте, я хочу сказать, что обвинения невероятно серьезны, важно, чтобы в них должным образом разобрались и расследовали. Мы не будем вносить взносы до тех пор, пока министр иностранных дел не распорядится об обратном", - заявил Лаксон, его слова приводит новозеландское радио RNZ. Ранее двадцать гуманитарных организаций в совместном заявлении призвали страны-доноры возобновить поддержку Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), некоторых сотрудников которого обвиняют в причастности к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль.

https://ria.ru/20240130/bapor-1924273865.html

новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бапор, оон, новая зеландия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году