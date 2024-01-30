Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно
В банках сообщили, что платежные сервисы и банкоматы в России работают штатно
Банкомат банка "ВТБ". Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банкоматы и платежные терминалы банков в России работают штатно, сообщили РИА Новости в крупнейших кредитных организациях.
В контакт-центрах ВТБ, Альфа-банка и Совкомбанка на вопросы, были ли сбои в работе платежных терминалов и банкоматов, заявили, что "все работает штатно".
В колл-центре Сбербанка на вопрос, наблюдаются ли в настоящее время сбои в работе систем, ответили, что "все работает корректно". При этом там предупредили, что проводятся технологические работы, поэтому у клиентов может не работать чат с операторами в приложении банка.
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"В данный момент сбоев не наблюдаем", - сообщили в "Тинькоффе", комментируя вопрос работы приложения и банкоматов.
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России, следует из данных сервиса Downradar. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Координационный центр доменов .RU/РФ позже сообщил, что проблема устранена.