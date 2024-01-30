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Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно - РИА Новости, 30.01.2024
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22:37 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/banki-1924468302.html
Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно
Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно - РИА Новости, 30.01.2024
Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно
Банкоматы и платежные терминалы банков в России работают штатно, сообщили РИА Новости в крупнейших кредитных организациях. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:37
2024-01-30T22:37
экономика
технологии
россия
втб
альфа-банк
совкомбанк
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банкоматы и платежные терминалы банков в России работают штатно, сообщили РИА Новости в крупнейших кредитных организациях. В контакт-центрах ВТБ, Альфа-банка и Совкомбанка на вопросы, были ли сбои в работе платежных терминалов и банкоматов, заявили, что "все работает штатно". В колл-центре Сбербанка на вопрос, наблюдаются ли в настоящее время сбои в работе систем, ответили, что "все работает корректно". При этом там предупредили, что проводятся технологические работы, поэтому у клиентов может не работать чат с операторами в приложении банка. "В данный момент сбоев не наблюдаем", - сообщили в "Тинькоффе", комментируя вопрос работы приложения и банкоматов. Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России, следует из данных сервиса Downradar. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Координационный центр доменов .RU/РФ позже сообщил, что проблема устранена.
https://ria.ru/20240130/sboy-1924467206.html
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экономика, технологии, россия, втб, альфа-банк, совкомбанк
Экономика, Технологии, Россия, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк
Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно

В банках сообщили, что платежные сервисы и банкоматы в России работают штатно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБанкомат банка "ВТБ"
Банкомат банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Банкомат банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банкоматы и платежные терминалы банков в России работают штатно, сообщили РИА Новости в крупнейших кредитных организациях.
В контакт-центрах ВТБ, Альфа-банка и Совкомбанка на вопросы, были ли сбои в работе платежных терминалов и банкоматов, заявили, что "все работает штатно".
В колл-центре Сбербанка на вопрос, наблюдаются ли в настоящее время сбои в работе систем, ответили, что "все работает корректно". При этом там предупредили, что проводятся технологические работы, поэтому у клиентов может не работать чат с операторами в приложении банка.
«
"В данный момент сбоев не наблюдаем", - сообщили в "Тинькоффе", комментируя вопрос работы приложения и банкоматов.
Предприниматель работает за ноутбуком в офисе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Техническую проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .ru, устранили
Вчера, 22:23
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России, следует из данных сервиса Downradar. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Координационный центр доменов .RU/РФ позже сообщил, что проблема устранена.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВТБАльфа-банкСовкомбанк
 
 
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