https://ria.ru/20240130/banki-1924468302.html

Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно

Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно - РИА Новости, 30.01.2024

Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно

Банкоматы и платежные терминалы банков в России работают штатно, сообщили РИА Новости в крупнейших кредитных организациях. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:37

2024-01-30T22:37

2024-01-30T22:37

экономика

технологии

россия

втб

альфа-банк

совкомбанк

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банкоматы и платежные терминалы банков в России работают штатно, сообщили РИА Новости в крупнейших кредитных организациях. В контакт-центрах ВТБ, Альфа-банка и Совкомбанка на вопросы, были ли сбои в работе платежных терминалов и банкоматов, заявили, что "все работает штатно". В колл-центре Сбербанка на вопрос, наблюдаются ли в настоящее время сбои в работе систем, ответили, что "все работает корректно". При этом там предупредили, что проводятся технологические работы, поэтому у клиентов может не работать чат с операторами в приложении банка. "В данный момент сбоев не наблюдаем", - сообщили в "Тинькоффе", комментируя вопрос работы приложения и банкоматов. Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России, следует из данных сервиса Downradar. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Координационный центр доменов .RU/РФ позже сообщил, что проблема устранена.

https://ria.ru/20240130/sboy-1924467206.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, втб, альфа-банк, совкомбанк