https://ria.ru/20240130/aviatsiya-1924264860.html

Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту

Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту - РИА Новости, 30.01.2024

Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту

Российские лётчики на Су-25 нанесли удар авиаракетами по украинскому опорному пункту, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T05:04

2024-01-30T05:04

2024-01-30T05:04

специальная военная операция на украине

россия

су-25

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские лётчики на Су-25 нанесли удар авиаракетами по украинскому опорному пункту, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ. "Получили задачу на нанесение удара по опорному пункту противника. Выполняли задачу парой с кабрирования. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета" - рассказал летчик Су-25 с позывным "Сокол". На опубликованных Минобороны кадрах видны взлёт самолёта, полёт на минимальной высоте и нанесение удара. Причём карды выстрелов ракет можно рассмотреть с различных ракурсов. Также снята посадка Су-25 на аэродроме.

https://ria.ru/20240123/su-25-1922874614.html

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россия, су-25