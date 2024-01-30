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Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/aviatsiya-1924264860.html
Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту
Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту - РИА Новости, 30.01.2024
Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту
Российские лётчики на Су-25 нанесли удар авиаракетами по украинскому опорному пункту, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T05:04
2024-01-30T05:04
специальная военная операция на украине
россия
су-25
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские лётчики на Су-25 нанесли удар авиаракетами по украинскому опорному пункту, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ. "Получили задачу на нанесение удара по опорному пункту противника. Выполняли задачу парой с кабрирования. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета" - рассказал летчик Су-25 с позывным "Сокол". На опубликованных Минобороны кадрах видны взлёт самолёта, полёт на минимальной высоте и нанесение удара. Причём карды выстрелов ракет можно рассмотреть с различных ракурсов. Также снята посадка Су-25 на аэродроме.
https://ria.ru/20240123/su-25-1922874614.html
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россия, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25
Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту

Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Штурмовики Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские лётчики на Су-25 нанесли удар авиаракетами по украинскому опорному пункту, сообщили в Минобороны России.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.
"Получили задачу на нанесение удара по опорному пункту противника. Выполняли задачу парой с кабрирования. Выполнили удар, противоракетное маневрирование, вышли из района удара, вернулись на аэродром взлета" - рассказал летчик Су-25 с позывным "Сокол".
На опубликованных Минобороны кадрах видны взлёт самолёта, полёт на минимальной высоте и нанесение удара. Причём карды выстрелов ракет можно рассмотреть с различных ракурсов. Также снята посадка Су-25 на аэродроме.
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