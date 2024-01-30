https://ria.ru/20240130/aviasoobschenie-1924261530.html

Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай перенесли на весну

Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай перенесли на весну - РИА Новости, 30.01.2024

Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай перенесли на весну

Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай, запланированный на начало февраля, переносится на апрель, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T03:20

2024-01-30T03:20

2024-01-30T03:20

владивосток

шанхай

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай, запланированный на начало февраля, переносится на апрель, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока. Ранее агентство международного сотрудничества Приморья информировало, что с начала февраля планируется возобновить авиасообщение между Владивостоком и Шанхаем - два рейса в неделю. Сообщалось, что полеты будет выполнять китайская авиакомпания Juneyao Airlines. "Рейс действительно переносится, ориентировочно на апрель", - сообщил собеседник. По его словам, относительно планов других авиакомпаний запустить рейс по этому маршруту информации пока нет. Как сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на местный туристический портал PrimTravel, запуск рейсов в Шанхай перенесен из-за отсутствия спроса на фоне чартерного характера полетов и высокой цены на билеты.

https://ria.ru/20240122/aviasoobschenie-1922819282.html

https://ria.ru/20240130/fly_arna-1924254416.html

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россия

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владивосток, шанхай, россия