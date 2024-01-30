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Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай перенесли на весну - РИА Новости, 30.01.2024
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03:20 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/aviasoobschenie-1924261530.html
Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай перенесли на весну
Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай перенесли на весну - РИА Новости, 30.01.2024
Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай перенесли на весну
Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай, запланированный на начало февраля, переносится на апрель, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T03:20
2024-01-30T03:20
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай, запланированный на начало февраля, переносится на апрель, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока. Ранее агентство международного сотрудничества Приморья информировало, что с начала февраля планируется возобновить авиасообщение между Владивостоком и Шанхаем - два рейса в неделю. Сообщалось, что полеты будет выполнять китайская авиакомпания Juneyao Airlines. "Рейс действительно переносится, ориентировочно на апрель", - сообщил собеседник. По его словам, относительно планов других авиакомпаний запустить рейс по этому маршруту информации пока нет. Как сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на местный туристический портал PrimTravel, запуск рейсов в Шанхай перенесен из-за отсутствия спроса на фоне чартерного характера полетов и высокой цены на билеты.
https://ria.ru/20240122/aviasoobschenie-1922819282.html
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владивосток, шанхай, россия
Владивосток, Шанхай, Россия
Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай перенесли на весну

Возобновление авиарейсов из Владивостока в Шанхай перенесли с февраля на апрель

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аврора" Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток
Самолет авиакомпании Аврора Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Аврора" Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Запуск авиарейсов из Владивостока в Шанхай, запланированный на начало февраля, переносится на апрель, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока.
Ранее агентство международного сотрудничества Приморья информировало, что с начала февраля планируется возобновить авиасообщение между Владивостоком и Шанхаем - два рейса в неделю. Сообщалось, что полеты будет выполнять китайская авиакомпания Juneyao Airlines.
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"Рейс действительно переносится, ориентировочно на апрель", - сообщил собеседник.
По его словам, относительно планов других авиакомпаний запустить рейс по этому маршруту информации пока нет.
Как сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на местный туристический портал PrimTravel, запуск рейсов в Шанхай перенесен из-за отсутствия спроса на фоне чартерного характера полетов и высокой цены на билеты.
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