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Россия до сих пор не получила от ФРГ анализы, взятые у Навального - РИА Новости, 30.01.2024
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11:44 30.01.2024 (обновлено: 11:57 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/analizy-1924311881.html
Россия до сих пор не получила от ФРГ анализы, взятые у Навального
Россия до сих пор не получила от ФРГ анализы, взятые у Навального - РИА Новости, 30.01.2024
Россия до сих пор не получила от ФРГ анализы, взятые у Навального
Москва до сих пор не может получить от Берлина анализы, которые были взяты у Алексея Навального, в Германии могут молчать и потому, что скрывают то, что... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:44
2024-01-30T11:57
германия
россия
алексей навальный
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госпитализация алексея навального
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577510896_0:177:3328:2048_1920x0_80_0_0_35c85f566965c86cc9f0f971339ef532.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва до сих пор не может получить от Берлина анализы, которые были взяты у Алексея Навального, в Германии могут молчать и потому, что скрывают то, что занимаются запрещенной деятельностью в области химического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы до сих пор не можем получить от немцев, от германского правительства бумагу с анализом, который был сделан Алексею Навальному после того, как было подозрение, что он был отравлен. Нам эти анализы просто не показывают, говорят: "Если мы вам покажем эти анализы, вы будете знать, какими знаниями в сфере химического оружия располагает Бундесвер". Это фактически признание, что они занимаются деятельностью, которая запрещена Конвенцией по химическому и токсинному оружию", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий по ситуации вокруг Украины.Он добавил, что Германия, которая якобы передала эти данные в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), запретила этой структуре "передавать" их Москве. "Вот такое отношение у западных хозяев киевского режима к международным расследованиям, так называемым, вообще к фактам и к правде, которую они скрывают всеми силами, опасаясь, что она выплывет наружу", - подчеркнул министр.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.В ЕСПЧ заявили, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против РФ на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года.Как ранее заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы.
https://ria.ru/20231226/navalnyy-1918107531.html
https://ria.ru/20211223/navalnyy-1765087391.html
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германия, россия, алексей навальный, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госпитализация алексея навального
Германия, Россия, Алексей Навальный, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Госпитализация Алексея Навального
Россия до сих пор не получила от ФРГ анализы, взятые у Навального

Лавров: Россия до сих пор не получила от ФРГ анализы, взятые у Навального

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль у здания клиники "Шарите", в которой лечился Навальный
Полицейский автомобиль у здания клиники Шарите, в которой лечился Навальный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полицейский автомобиль у здания клиники "Шарите", в которой лечился Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва до сих пор не может получить от Берлина анализы, которые были взяты у Алексея Навального, в Германии могут молчать и потому, что скрывают то, что занимаются запрещенной деятельностью в области химического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы до сих пор не можем получить от немцев, от германского правительства бумагу с анализом, который был сделан Алексею Навальному после того, как было подозрение, что он был отравлен. Нам эти анализы просто не показывают, говорят: "Если мы вам покажем эти анализы, вы будете знать, какими знаниями в сфере химического оружия располагает Бундесвер". Это фактически признание, что они занимаются деятельностью, которая запрещена Конвенцией по химическому и токсинному оружию", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий по ситуации вокруг Украины.
Он добавил, что Германия, которая якобы передала эти данные в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), запретила этой структуре "передавать" их Москве. "Вот такое отношение у западных хозяев киевского режима к международным расследованиям, так называемым, вообще к фактам и к правде, которую они скрывают всеми силами, опасаясь, что она выплывет наружу", - подчеркнул министр.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
В ЕСПЧ заявили, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против РФ на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы.
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