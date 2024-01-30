https://ria.ru/20240130/alpaki-1924302026.html
В парке альпак в Сочи родился первый детеныш
В парке альпак в Сочи родился первый детеныш - РИА Новости, 30.01.2024
В парке альпак в Сочи родился первый детеныш
В парке альпак в Сочи на свет появился первый детеныш, сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор", на территории которого располагается парк. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:03
2024-01-30T11:03
2024-01-30T15:59
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СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В парке альпак в Сочи на свет появился первый детеныш, сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор", на территории которого располагается парк."Первый детеныш родился в парке альпак на "Роза Хутор". Криа, так называют малышей альпак, появился на свет на курорте, в парке "Пача Мама". Долгожданного события ждали 11 месяцев, столько длится беременность у обитательниц перуанских Анд. Благодаря заботе ветеринаров 28 января на свет появилась криа-девочка", — рассказали в компании. Ранее в парке рассказывали, что две самки — Милки и Луна — беременны и ожидают первое потомство к весне текущего года. Физическое состояние мамы и новорожденного в норме, детеныша скоро начнут выпускать на улицу. "Пока маленькая криа находится в специальном стойле вместе с мамой, в течение месяца она будет питаться грудным молоком. Вскоре переведем новорожденную в специальные ясли, она начнет выходить на улицу и осваивать окружающий мир. Только тогда с криа можно будет познакомиться вживую", — приводятся в релизе слова директора парка альпак Ирины Чайкиной. Всего в парке 21 альпака, сейчас беременны 14 самок. "Так что в ближайшее время мы ждем еще пополнения", — добавили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".Парк альпак "Пача Мама" открылся на курорте "Роза Хутор" в августе 2023 года на отметке выше тысячи метров.
https://ria.ru/20231206/kapibara-1914110951.html
https://ria.ru/20231110/detenyshi-1908644810.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, роза хутор, общество
Хорошие новости, Сочи, Роза Хутор, Общество
В парке альпак в Сочи родился первый детеныш
В парке альпак в Сочи родился первый детеныш, который хорошо себя чувствует
СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В парке альпак в Сочи на свет появился первый детеныш, сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор", на территории которого располагается парк.
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"Первый детеныш родился в парке альпак на "Роза Хутор". Криа, так называют малышей альпак, появился на свет на курорте, в парке "Пача Мама". Долгожданного события ждали 11 месяцев, столько длится беременность у обитательниц перуанских Анд. Благодаря заботе ветеринаров 28 января на свет появилась криа-девочка", — рассказали в компании.
Ранее в парке рассказывали, что две самки — Милки и Луна — беременны и ожидают первое потомство к весне текущего года.
Физическое состояние мамы и новорожденного в норме, детеныша скоро начнут выпускать на улицу.
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"Пока маленькая криа находится в специальном стойле вместе с мамой, в течение месяца она будет питаться грудным молоком. Вскоре переведем новорожденную в специальные ясли, она начнет выходить на улицу и осваивать окружающий мир. Только тогда с криа можно будет познакомиться вживую", — приводятся в релизе слова директора парка альпак Ирины Чайкиной.
Всего в парке 21 альпака, сейчас беременны 14 самок.
"Так что в ближайшее время мы ждем еще пополнения", — добавили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".
Парк альпак "Пача Мама" открылся на курорте "Роза Хутор" в августе 2023 года на отметке выше тысячи метров.
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