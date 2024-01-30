https://ria.ru/20240130/alpaki-1924302026.html

В парке альпак в Сочи родился первый детеныш

В парке альпак в Сочи родился первый детеныш - РИА Новости, 30.01.2024

В парке альпак в Сочи родился первый детеныш

В парке альпак в Сочи на свет появился первый детеныш, сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор", на территории которого располагается парк. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:03

2024-01-30T11:03

2024-01-30T15:59

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общество

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СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В парке альпак в Сочи на свет появился первый детеныш, сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор", на территории которого располагается парк."Первый детеныш родился в парке альпак на "Роза Хутор". Криа, так называют малышей альпак, появился на свет на курорте, в парке "Пача Мама". Долгожданного события ждали 11 месяцев, столько длится беременность у обитательниц перуанских Анд. Благодаря заботе ветеринаров 28 января на свет появилась криа-девочка", — рассказали в компании. Ранее в парке рассказывали, что две самки — Милки и Луна — беременны и ожидают первое потомство к весне текущего года. Физическое состояние мамы и новорожденного в норме, детеныша скоро начнут выпускать на улицу. "Пока маленькая криа находится в специальном стойле вместе с мамой, в течение месяца она будет питаться грудным молоком. Вскоре переведем новорожденную в специальные ясли, она начнет выходить на улицу и осваивать окружающий мир. Только тогда с криа можно будет познакомиться вживую", — приводятся в релизе слова директора парка альпак Ирины Чайкиной. Всего в парке 21 альпака, сейчас беременны 14 самок. "Так что в ближайшее время мы ждем еще пополнения", — добавили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".Парк альпак "Пача Мама" открылся на курорте "Роза Хутор" в августе 2023 года на отметке выше тысячи метров.

https://ria.ru/20231206/kapibara-1914110951.html

https://ria.ru/20231110/detenyshi-1908644810.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, роза хутор, общество