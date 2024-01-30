https://ria.ru/20240130/akvarium-1924458252.html
Пострадавший после шторма Севастопольский аквариум откроется раньше срока
Пострадавший после шторма Севастопольский аквариум откроется раньше срока - РИА Новости, 30.01.2024
Пострадавший после шторма Севастопольский аквариум откроется раньше срока
Старейший в России Севастопольский аквариум восстановится после шторма и начнёт свою работу раньше запланированного срока, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:58
2024-01-30T20:58
2024-01-30T20:58
общество
севастополь
россия
михаил развожаев
алексей ершов
москвариум
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912867067_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a90e3ab50c8c992d3f2e1538d9bbef3f.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Старейший в России Севастопольский аквариум восстановится после шторма и начнёт свою работу раньше запланированного срока, сообщил РИА Новости директор аквариума Алексей Ершов. Ранее сообщалось, что тропические пресноводные животные четырех континентов погибли в аквариуме Севастополя из-за удара стихии в конце ноября, в аквариумах зала, который был затоплен морской водой, находилось 800 животных. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели не менее 500 животных в аквариуме. Позже на страницах аквариума в соцсетях появилась информация о 700-800 погибших животных. Среди них - 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи – они жили в аквариуме 15 лет. Ершов пояснил, что аквариуму удалось восполнить коллекцию животных и получить новые виды. "Мы планировали открытие аквариума 1 марта. Но по последним подсчётам... мы открываемся 22 февраля", - сказал собеседник агентства. Кроме того, директор аквариума высоко оценил действия персонала по ликвидации последствий шторма и спасению редких видов животных и поблагодарил коллег из аквариумов Москвы и Евпатории за помощь в восполнении и приумножении коллекции животных. "Благодаря коллегам из "Москвариума", московского океанариума и евпаторийского аквариума мы не просто восполнили свои потери. Но нам ещё в подарок дали дополнительных животных и один вид, которого у нас не было. Евпаторийский аквариум нам дал манагуанскую цихлазому", - рассказал Ершов.
https://ria.ru/20231129/ryby-1912628711.html
https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html
севастополь
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912867067_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_c3ff4c302d06966a8e078bf2fec9434b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, россия, михаил развожаев, алексей ершов, москвариум, москва
Общество, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Алексей Ершов, Москвариум, Москва
Пострадавший после шторма Севастопольский аквариум откроется раньше срока
Севастопольский аквариум откроется после шторма раньше запланированного срока