https://ria.ru/20240130/akvarium-1924458252.html

Пострадавший после шторма Севастопольский аквариум откроется раньше срока

Пострадавший после шторма Севастопольский аквариум откроется раньше срока - РИА Новости, 30.01.2024

Пострадавший после шторма Севастопольский аквариум откроется раньше срока

Старейший в России Севастопольский аквариум восстановится после шторма и начнёт свою работу раньше запланированного срока, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:58

2024-01-30T20:58

2024-01-30T20:58

общество

севастополь

россия

михаил развожаев

алексей ершов

москвариум

москва

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Старейший в России Севастопольский аквариум восстановится после шторма и начнёт свою работу раньше запланированного срока, сообщил РИА Новости директор аквариума Алексей Ершов. Ранее сообщалось, что тропические пресноводные животные четырех континентов погибли в аквариуме Севастополя из-за удара стихии в конце ноября, в аквариумах зала, который был затоплен морской водой, находилось 800 животных. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели не менее 500 животных в аквариуме. Позже на страницах аквариума в соцсетях появилась информация о 700-800 погибших животных. Среди них - 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, а также большие пираньи – они жили в аквариуме 15 лет. Ершов пояснил, что аквариуму удалось восполнить коллекцию животных и получить новые виды. "Мы планировали открытие аквариума 1 марта. Но по последним подсчётам... мы открываемся 22 февраля", - сказал собеседник агентства. Кроме того, директор аквариума высоко оценил действия персонала по ликвидации последствий шторма и спасению редких видов животных и поблагодарил коллег из аквариумов Москвы и Евпатории за помощь в восполнении и приумножении коллекции животных. "Благодаря коллегам из "Москвариума", московского океанариума и евпаторийского аквариума мы не просто восполнили свои потери. Но нам ещё в подарок дали дополнительных животных и один вид, которого у нас не было. Евпаторийский аквариум нам дал манагуанскую цихлазому", - рассказал Ершов.

https://ria.ru/20231129/ryby-1912628711.html

https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, севастополь, россия, михаил развожаев, алексей ершов, москвариум, москва