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Рогов заявил, что в Запорожье снимают вывески на русском языке - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/zaporozhe-1924159563.html
Рогов заявил, что в Запорожье снимают вывески на русском языке
Рогов заявил, что в Запорожье снимают вывески на русском языке - РИА Новости, 29.01.2024
Рогов заявил, что в Запорожье снимают вывески на русском языке
В городе Запорожье, временно оккупированном украинскими войсками, начали менять вывески на русском языке, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:36
2024-01-29T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
россия
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. В городе Запорожье, временно оккупированном украинскими войсками, начали менять вывески на русском языке, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Поступают тревожные новости из моего родного города Запорожья, временно оккупированного украинскими боевиками. Гауляйтеры режима Зеленского распорядился убрать с улиц русского, русскоязычного, как они сами его называют, города все вывески на русском языке", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, поведение ставленников Зеленского в городе возмущает местное население, и люди ждут скорейшего освобождения Запорожья. "Все это лишний раз подтверждает, что город Запорожье и его жители живут в условиях оккупации и их всячески лишают всех возможных прав", - подчеркнул Рогов и заверил, что после освобождения города все вывески, так же, как и снесенные памятники, вернутся на свои места. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231106/balitskiy-1907661194.html
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в мире, запорожье, запорожская область, украина, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Украина, Россия, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил, что в Запорожье снимают вывески на русском языке

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье начали менять вывески на русском языке

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. В городе Запорожье, временно оккупированном украинскими войсками, начали менять вывески на русском языке, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Поступают тревожные новости из моего родного города Запорожья, временно оккупированного украинскими боевиками. Гауляйтеры режима Зеленского распорядился убрать с улиц русского, русскоязычного, как они сами его называют, города все вывески на русском языке", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, поведение ставленников Зеленского в городе возмущает местное население, и люди ждут скорейшего освобождения Запорожья.
"Все это лишний раз подтверждает, что город Запорожье и его жители живут в условиях оккупации и их всячески лишают всех возможных прав", - подчеркнул Рогов и заверил, что после освобождения города все вывески, так же, как и снесенные памятники, вернутся на свои места.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаРоссияВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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