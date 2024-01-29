https://ria.ru/20240129/zaporozhe-1924159563.html

Рогов заявил, что в Запорожье снимают вывески на русском языке

Рогов заявил, что в Запорожье снимают вывески на русском языке - РИА Новости, 29.01.2024

Рогов заявил, что в Запорожье снимают вывески на русском языке

В городе Запорожье, временно оккупированном украинскими войсками, начали менять вывески на русском языке, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:36

2024-01-29T15:36

2024-01-29T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. В городе Запорожье, временно оккупированном украинскими войсками, начали менять вывески на русском языке, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Поступают тревожные новости из моего родного города Запорожья, временно оккупированного украинскими боевиками. Гауляйтеры режима Зеленского распорядился убрать с улиц русского, русскоязычного, как они сами его называют, города все вывески на русском языке", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, поведение ставленников Зеленского в городе возмущает местное население, и люди ждут скорейшего освобождения Запорожья. "Все это лишний раз подтверждает, что город Запорожье и его жители живут в условиях оккупации и их всячески лишают всех возможных прав", - подчеркнул Рогов и заверил, что после освобождения города все вывески, так же, как и снесенные памятники, вернутся на свои места. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20231106/balitskiy-1907661194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожье, запорожская область, украина, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр