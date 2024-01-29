https://ria.ru/20240129/zaporozhe-1924076137.html
ВС России ударили по базе ремонта ВСУ в Запорожье, заявил Рогов
ВС России ударили по базе ремонта ВСУ в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 29.01.2024
ВС России ударили по базе ремонта ВСУ в Запорожье, заявил Рогов
В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, нанесен удар по базе ремонта военной техники украинских войск, сообщил РИА Новости в понедельник глава... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:20
2024-01-29T10:20
2024-01-29T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, нанесен удар по базе ремонта военной техники украинских войск, сообщил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Нанесен удар по базе ремонта военной техники украинских боевиков. Было несколько "прилетов", - заявил Рогов, отметив, что удар наносился беспилотниками "Герань". Другие детали пока не сообщаются. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924066689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов
В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов
ВС России ударили по базе ремонта ВСУ в Запорожье, заявил Рогов
Рогов: ВС России ударили дронами по базе ремонта военной техники ВСУ