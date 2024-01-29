https://ria.ru/20240129/zaporozhe-1924076137.html

ВС России ударили по базе ремонта ВСУ в Запорожье, заявил Рогов

ВС России ударили по базе ремонта ВСУ в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 29.01.2024

ВС России ударили по базе ремонта ВСУ в Запорожье, заявил Рогов

В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, нанесен удар по базе ремонта военной техники украинских войск, сообщил РИА Новости в понедельник глава... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:20

2024-01-29T10:20

2024-01-29T10:20

в мире

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном киевской власти, нанесен удар по базе ремонта военной техники украинских войск, сообщил РИА Новости в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Нанесен удар по базе ремонта военной техники украинских боевиков. Было несколько "прилетов", - заявил Рогов, отметив, что удар наносился беспилотниками "Герань". Другие детали пока не сообщаются. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240128/vzryvy-1923927360.html

https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924066689.html

россия

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов