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Сальдо заявил, что нет разницы, кто мог бы заменить Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
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23:01 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924245721.html
Сальдо заявил, что нет разницы, кто мог бы заменить Залужного
Сальдо заявил, что нет разницы, кто мог бы заменить Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
Сальдо заявил, что нет разницы, кто мог бы заменить Залужного
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного разницы в том, кто его заменит, нет: на... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:01
2024-01-29T23:01
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир сальдо
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного разницы в том, кто его заменит, нет: на Украине "нет талантливые военачальников". Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС. "Без разницы, разницы никакой нет - фамилия тут ничего не играет. Там нет таких талантливых военачальников, которые могли бы там претендовать на роль - как Суворов или Кутузов или военачальников наших времен Великой Отечественной войны. Там нету таких талантов, поэтому абсолютно без разницы, кто будет следующим", - заявил Сальдо. Губернатор отметил, что "самый большой "талант" на Украине - это Зеленский", но талант у него актерский. "А его талант мы видим - он только основан на том, что он умеет хорошо обманывать людей. То есть он актер, и его актерские способности используются как раз в неблаговидном направлении. Поэтому великий главнокомандующий - пусть командует", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240129/oproverzhenie-1924239072.html
https://ria.ru/20240129/otstavka-1924237592.html
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украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир сальдо
Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо
Сальдо заявил, что нет разницы, кто мог бы заменить Залужного

Сальдо: нет разницы, кто заменит Залужного — талантливых военачальников нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного разницы в том, кто его заменит, нет: на Украине "нет талантливые военачальников".
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного
Вчера, 21:44
«
"Без разницы, разницы никакой нет - фамилия тут ничего не играет. Там нет таких талантливых военачальников, которые могли бы там претендовать на роль - как Суворов или Кутузов или военачальников наших времен Великой Отечественной войны. Там нету таких талантов, поэтому абсолютно без разницы, кто будет следующим", - заявил Сальдо.
Губернатор отметил, что "самый большой "талант" на Украине - это Зеленский", но талант у него актерский.
«
"А его талант мы видим - он только основан на том, что он умеет хорошо обманывать людей. То есть он актер, и его актерские способности используются как раз в неблаговидном направлении. Поэтому великий главнокомандующий - пусть командует", - сказал собеседник агентства.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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УкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
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