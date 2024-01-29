Сальдо заявил, что нет разницы, кто мог бы заменить Залужного
Сальдо: нет разницы, кто заменит Залужного — талантливых военачальников нет
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного разницы в том, кто его заменит, нет: на Украине "нет талантливые военачальников".
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
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"Без разницы, разницы никакой нет - фамилия тут ничего не играет. Там нет таких талантливых военачальников, которые могли бы там претендовать на роль - как Суворов или Кутузов или военачальников наших времен Великой Отечественной войны. Там нету таких талантов, поэтому абсолютно без разницы, кто будет следующим", - заявил Сальдо.
Губернатор отметил, что "самый большой "талант" на Украине - это Зеленский", но талант у него актерский.
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"А его талант мы видим - он только основан на том, что он умеет хорошо обманывать людей. То есть он актер, и его актерские способности используются как раз в неблаговидном направлении. Поэтому великий главнокомандующий - пусть командует", - сказал собеседник агентства.