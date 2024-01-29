https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924229699.html

Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады

Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 29.01.2024

Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:30

2024-01-29T20:30

2024-01-29T22:02

вооруженные силы украины

валерий залужный

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Два источника мне сказали, что да. <...> Залужному объявили об отставке, но указа пока нет", — написал он в Telegram-канале.По словам парламентария, главкому ВСУ также предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался.В свою очередь, Минобороны Украины после сообщений об отставке Залужного обнародовало в Telegram заявление с текстом "это неправда"."Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", — говорится в публикации.Ранее в понедельник об отставке Залужного сообщил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20240129/pentagon-1924234930.html

https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1918872343.html

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, валерий залужный, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины