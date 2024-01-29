https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924229699.html
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 29.01.2024
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады
Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:30
2024-01-29T20:30
2024-01-29T22:02
вооруженные силы украины
валерий залужный
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924230826_0:51:2860:1660_1920x0_80_0_0_c05f26dd671be8b9bc576dc2591a60dd.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Два источника мне сказали, что да. <...> Залужному объявили об отставке, но указа пока нет", — написал он в Telegram-канале.По словам парламентария, главкому ВСУ также предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался.В свою очередь, Минобороны Украины после сообщений об отставке Залужного обнародовало в Telegram заявление с текстом "это неправда"."Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", — говорится в публикации.Ранее в понедельник об отставке Залужного сообщил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20240129/pentagon-1924234930.html
https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1918872343.html
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924230826_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_8a04f12c941bd3abf94f08ad126ee7df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, валерий залужный, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины
Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады
Залужному объявили о его отставке, заявил депутат Рады Гончаренко
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«
"Два источника мне сказали, что да. <...> Залужному объявили об отставке, но указа пока нет", — написал он в Telegram-канале.
Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного
По словам парламентария, главкому ВСУ также предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался.
В свою очередь, Минобороны Украины после сообщений об отставке Залужного обнародовало в Telegram заявление с текстом "это неправда".
"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", — говорится в публикации.
Ранее в понедельник об отставке Залужного сообщил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.
В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины
и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".
"Это фиаско": во Франции раскрыли, как Залужный публично унизил Зеленского
Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.
Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского