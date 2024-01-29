Рейтинг@Mail.ru
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 29.01.2024 (обновлено: 22:02 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924229699.html
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 29.01.2024
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады
Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:30
2024-01-29T22:02
вооруженные силы украины
валерий залужный
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924230826_0:51:2860:1660_1920x0_80_0_0_c05f26dd671be8b9bc576dc2591a60dd.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Два источника мне сказали, что да. &lt;...&gt; Залужному объявили об отставке, но указа пока нет", — написал он в Telegram-канале.По словам парламентария, главкому ВСУ также предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался.В свою очередь, Минобороны Украины после сообщений об отставке Залужного обнародовало в Telegram заявление с текстом "это неправда"."Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", — говорится в публикации.Ранее в понедельник об отставке Залужного сообщил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20240129/pentagon-1924234930.html
https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1918872343.html
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924230826_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_8a04f12c941bd3abf94f08ad126ee7df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, валерий залужный, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины
Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады

Залужному объявили о его отставке, заявил депутат Рады Гончаренко

© AFP 2024 / GENYA SAVILOVГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AFP 2024 / GENYA SAVILOV
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«
"Два источника мне сказали, что да. <...> Залужному объявили об отставке, но указа пока нет", — написал он в Telegram-канале.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного
Вчера, 21:01
По словам парламентария, главкому ВСУ также предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался.
В свою очередь, Минобороны Украины после сообщений об отставке Залужного обнародовало в Telegram заявление с текстом "это неправда".
"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", — говорится в публикации.
Ранее в понедельник об отставке Залужного сообщил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.
В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"Это фиаско": во Франции раскрыли, как Залужный публично унизил Зеленского
29 декабря 2023, 01:52
Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.
Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Может "пойти на Киев". Залужный отказался быть крайним и обвинил Зеленского
28 декабря 2023, 08:00
 
Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйУкраинаАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала