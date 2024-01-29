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Бывший депутат Рады сообщил о снятии с должности главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
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20:10 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924225745.html
Бывший депутат Рады сообщил о снятии с должности главкома ВСУ Залужного
Бывший депутат Рады сообщил о снятии с должности главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
Бывший депутат Рады сообщил о снятии с должности главкома ВСУ Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза в Telegram. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:10
2024-01-29T20:10
политика
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борислав береза
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза в Telegram."Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома", — заявил он.Официального подтверждения этой информации нет.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, борислав береза, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Политика, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Борислав Береза, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Бывший депутат Рады сообщил о снятии с должности главкома ВСУ Залужного

Экс-депутат Рады Береза: Зеленский снял Залужного с должности главкома ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза в Telegram.
«
"Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома", — заявил он.
Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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ПолитикаУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийБорислав БерезаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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