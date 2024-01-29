https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924225745.html

Бывший депутат Рады сообщил о снятии с должности главкома ВСУ Залужного

Бывший депутат Рады сообщил о снятии с должности главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 29.01.2024

Бывший депутат Рады сообщил о снятии с должности главкома ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза в Telegram. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:10

2024-01-29T20:10

2024-01-29T20:10

политика

украина

валерий залужный

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борислав береза

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза в Telegram."Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома", — заявил он.Официального подтверждения этой информации нет.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html

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политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, борислав береза, вооруженные силы украины, верховная рада украины