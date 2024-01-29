https://ria.ru/20240129/zakonoproekt-1924242986.html

Сенатор: конгрессменам не дают проект о ситуации на южной границе США

Сенатор: конгрессменам не дают проект о ситуации на южной границе США - РИА Новости, 29.01.2024

Сенатор: конгрессменам не дают проект о ситуации на южной границе США

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз недоволен тем, что законодателям не предоставлена возможность ознакомиться с текстом компромиссного законопроекта... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T22:29

2024-01-29T22:29

2024-01-29T22:36

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техас

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тед круз (сенатор от штата техас)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз недоволен тем, что законодателям не предоставлена возможность ознакомиться с текстом компромиссного законопроекта по урегулированию ситуации на границе. "Я не читал законопроект по той причине, что его не читал никто. Они не дают нам его текст", - сказал Круз в интервью телеканалу Fox News. По его словам, участвующие в подготовке компромиссного законопроекта сенаторы поделились с коллегами лишь "выжимками" из готовящегося документа, что, по его мнению, может свидетельствовать о том, что содержание документа "может быть хуже, чем то, что о нем думают". Группа сенаторов в конгрессе готовит законопроект по урегулированию ситуации на южной границе. По мнению издания Axios, это, возможно, самый суровый иммиграционный законопроект века, который, между тем, заранее объявляет мертворожденным. Его принятию противостоят наиболее консервативные республиканцы в палате, которых активно поддерживает кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп, он заранее обещает отменить новый закон в случае его принятия. По имеющимся сведениям, законопроект, который продвигает группа сенаторов от обеих партий, вводит ограничения на количество допускаемых в страну ежедневно незаконных мигрантов, дает министерству внутренней безопасности полномочия по дальнейшему ограничению их числа, а также предусматривает ускорение процедуры рассмотрения дел о предоставлении убежища в США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон уже негативно высказался об инициативе, заявив, что администрации не требуется новых законов для урегулирования миграционного кризиса. Белый дом в свою очередь настаивает, что для урегулирования пограничного кризиса администрации нужны дополнительные полномочия, утвержденные, конгрессом. Ситуация на южной границе США стала предметом торга в вопросе одобрения конгрессом запрошенных администрацией Байдена 106 миллиардов долларов на проведение различных заграничных инициатив, в том числе выделения более 60 миллиардов долларов на поддержку Киева. Республиканцы требуют от президента прежде всего урегулировать ситуацию с потоком незаконных мигрантов. В последние дни кризис на границе пошел на новый виток обострения - после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой, губернатор штата Грег Эбботт объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.

https://ria.ru/20240128/soglashenie-1924010072.html

https://ria.ru/20231229/sdelka-1919069383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, техас, киев, тед круз (сенатор от штата техас), джо байден, дональд трамп