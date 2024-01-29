https://ria.ru/20240129/yaponiya-1924048057.html
Япония приостановила финансирование БАПОР
Япония приостановила финансирование БАПОР - РИА Новости, 29.01.2024
Япония приостановила финансирование БАПОР
Министерство иностранных дел Японии сообщило, что приостанавливает финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T03:28
2024-01-29T03:28
2024-01-29T03:28
япония
израиль
финляндия
антониу гутерреш
бапор
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_0:23:1600:922_1920x0_80_0_0_2753c825e9f88f03a4f157be8804db5f.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии сообщило, что приостанавливает финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как сотрудников агентства обвинили в причастности к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. "Япония крайне обеспокоена предполагаемой причастностью сотрудников БАПОР к террористической атаке на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Япония решила на время приостановить дополнительное финансирование БАПОР, пока БАПОР проводит расследование по этому вопросу и рассматривает меры по устранению обвинений", - говорится в заявлении на сайте японского МИД. Ведомство призвало БАПОР оперативно провести расследование и принять меры в отношении подозреваемых сотрудников. МИД отметил, что продолжит "дипломатические усилия" по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. По данным сайта БАПОР, власти Японии 24 октября 2023 года выделили семь миллионов долларов в поддержку перемещенных лиц, пострадавших в результате боевых действий в секторе Газа.
https://ria.ru/20240128/frantsiya-1924002493.html
https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html
япония
израиль
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_171:0:1428:943_1920x0_80_0_0_bf9057343925501c40d8dbd88452c139.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, израиль, финляндия, антониу гутерреш, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Япония, Израиль, Финляндия, Антониу Гутерреш, БАПОР, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Япония приостановила финансирование БАПОР
МИД Японии объявил о приостановке помощи БАПОР из-за расследования связи с ХАМАС
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии сообщило, что приостанавливает финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как сотрудников агентства обвинили в причастности к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.
Ранее генеральный комиссар БАПОР
Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия
, Великобритания
, Италия
, Австралия
, Канада
, ФРГ
и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш
призвал страны не допустить прерывания работы агентства.
Франция приостановила финансирование БАПОР
"Япония крайне обеспокоена предполагаемой причастностью сотрудников БАПОР к террористической атаке на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Япония решила на время приостановить дополнительное финансирование БАПОР, пока БАПОР проводит расследование по этому вопросу и рассматривает меры по устранению обвинений", - говорится в заявлении на сайте японского МИД.
Ведомство призвало БАПОР оперативно провести расследование и принять меры в отношении подозреваемых сотрудников. МИД отметил, что продолжит "дипломатические усилия" по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.
По данным сайта БАПОР, власти Японии 24 октября 2023 года выделили семь миллионов долларов в поддержку перемещенных лиц, пострадавших в результате боевых действий в секторе Газа.
Гутерреш призвал страны не допустить остановки работы БАПОР