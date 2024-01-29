https://ria.ru/20240129/yaponiya-1924048057.html

Япония приостановила финансирование БАПОР

Япония приостановила финансирование БАПОР - РИА Новости, 29.01.2024

Япония приостановила финансирование БАПОР

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что приостанавливает финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T03:28

2024-01-29T03:28

2024-01-29T03:28

япония

израиль

финляндия

антониу гутерреш

бапор

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии сообщило, что приостанавливает финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как сотрудников агентства обвинили в причастности к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Ранее генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. "Япония крайне обеспокоена предполагаемой причастностью сотрудников БАПОР к террористической атаке на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Япония решила на время приостановить дополнительное финансирование БАПОР, пока БАПОР проводит расследование по этому вопросу и рассматривает меры по устранению обвинений", - говорится в заявлении на сайте японского МИД. Ведомство призвало БАПОР оперативно провести расследование и принять меры в отношении подозреваемых сотрудников. МИД отметил, что продолжит "дипломатические усилия" по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. По данным сайта БАПОР, власти Японии 24 октября 2023 года выделили семь миллионов долларов в поддержку перемещенных лиц, пострадавших в результате боевых действий в секторе Газа.

https://ria.ru/20240128/frantsiya-1924002493.html

https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html

япония

израиль

финляндия

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япония, израиль, финляндия, антониу гутерреш, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире