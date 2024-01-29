https://ria.ru/20240129/vzyatki-1924172341.html

На Украине будут судить командира взвода, вымогавшего взятки у подчиненных

На Украине будут судить командира взвода, вымогавшего взятки у подчиненных - РИА Новости, 29.01.2024

На Украине будут судить командира взвода, вымогавшего взятки у подчиненных

На Украине будут судить командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, подозреваемого в вымогательстве взяток у военнослужащих за предоставление... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:14

2024-01-29T16:14

2024-01-29T16:14

украина

одесская область

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На Украине будут судить командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, подозреваемого в вымогательстве взяток у военнослужащих за предоставление им отгулов, сообщает в понедельник украинское Госбюро расследований. "Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов плату за возможность взять отгул. Обвинительный приговор направлен в суд. Военнослужащий обвиняется в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Следствие установило, что за день отгула чиновник брал со своих военных по четыре тысячи гривен (105 долларов), а в случае отказа давать деньги угрожал подчиненным проблемам с прохождением службы и даже физической расправой. Уточняется, что правоохранители задокументировали 10 фактов получения должностным лицом взяток, кроме того, установлены факты применения им силы и избиения бойцов. Имя подозреваемого командира в госбюро не называют. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

https://ria.ru/20240129/uklonenie-1924146915.html

украина

одесская область

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украина, одесская область