Рейтинг@Mail.ru
На Украине будут судить командира взвода, вымогавшего взятки у подчиненных - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/vzyatki-1924172341.html
На Украине будут судить командира взвода, вымогавшего взятки у подчиненных
На Украине будут судить командира взвода, вымогавшего взятки у подчиненных - РИА Новости, 29.01.2024
На Украине будут судить командира взвода, вымогавшего взятки у подчиненных
На Украине будут судить командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, подозреваемого в вымогательстве взяток у военнослужащих за предоставление... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:14
2024-01-29T16:14
украина
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_0:221:3164:2000_1920x0_80_0_0_16224f32cce4491ae113cc271789773c.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На Украине будут судить командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, подозреваемого в вымогательстве взяток у военнослужащих за предоставление им отгулов, сообщает в понедельник украинское Госбюро расследований. "Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов плату за возможность взять отгул. Обвинительный приговор направлен в суд. Военнослужащий обвиняется в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Следствие установило, что за день отгула чиновник брал со своих военных по четыре тысячи гривен (105 долларов), а в случае отказа давать деньги угрожал подчиненным проблемам с прохождением службы и даже физической расправой. Уточняется, что правоохранители задокументировали 10 фактов получения должностным лицом взяток, кроме того, установлены факты применения им силы и избиения бойцов. Имя подозреваемого командира в госбюро не называют. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
https://ria.ru/20240129/uklonenie-1924146915.html
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aefb4d79dc5b3ae7653b7dacd1f24fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, одесская область
Украина, Одесская область
На Украине будут судить командира взвода, вымогавшего взятки у подчиненных

На Украине будут судить командира взвода, вымогавшего взятки у военнослужащих

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. На Украине будут судить командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, подозреваемого в вымогательстве взяток у военнослужащих за предоставление им отгулов, сообщает в понедельник украинское Госбюро расследований.
«
"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов плату за возможность взять отгул. Обвинительный приговор направлен в суд. Военнослужащий обвиняется в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Следствие установило, что за день отгула чиновник брал со своих военных по четыре тысячи гривен (105 долларов), а в случае отказа давать деньги угрожал подчиненным проблемам с прохождением службы и даже физической расправой. Уточняется, что правоохранители задокументировали 10 фактов получения должностным лицом взяток, кроме того, установлены факты применения им силы и избиения бойцов. Имя подозреваемого командира в госбюро не называют. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
На Украине ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации
Вчера, 14:57
 
УкраинаОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала