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Пользователи ВКонтакте рассказали, убрали ли они елку
Пользователи ВКонтакте рассказали, убрали ли они елку - РИА Новости, 29.01.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, убрали ли они елку
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:59
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2024-01-29T10:59
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, убрали ли они елку. Варианты ответа были: уже давно; скоро уберу; сдал на переработку; пока не хочу; не ставил вообще.В итоге большинство подписчиков ответили, что уже убрали елку. Так ответили почти 43%. Около 20% ответили, что скоро уберут дерево. Почти столько же подписчиков ответили, что вообще не ставили елку. Около 17% ответили, что пока не хотят убирать дерево. А около 1% сдали елку на переработку. В комментариях подписчики признались, что наряжают в основном искусственную елку, иногда она может простоять до весны.Ранее на сайте мэра Москвы сообщили, что москвичи в этом году сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев. Уточняется, что деревья отправляют на утилизацию и перерабатывают в щепу. Этот материал используют как удобрение для почвы, подстилку для животных в вольерных комплексах, также он служит покрытием для экологических троп.
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, убрали ли они елку. Варианты ответа были: уже давно; скоро уберу; сдал на переработку; пока не хочу; не ставил вообще.
В итоге большинство подписчиков ответили, что уже убрали елку. Так ответили почти 43%. Около 20% ответили, что скоро уберут дерево. Почти столько же подписчиков ответили, что вообще не ставили елку. Около 17% ответили, что пока не хотят убирать дерево. А около 1% сдали елку на переработку. В комментариях подписчики признались, что наряжают в основном искусственную елку, иногда она может простоять до весны.
Ранее на сайте мэра Москвы сообщили, что москвичи в этом году сдали на переработку более шести тысяч новогодних деревьев. Уточняется, что деревья отправляют на утилизацию и перерабатывают в щепу. Этот материал используют как удобрение для почвы, подстилку для животных в вольерных комплексах, также он служит покрытием для экологических троп.