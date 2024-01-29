https://ria.ru/20240129/visokosnyy_god-1924050471.html

ВЦИОМ: большинству россиян знакомо мнение о том, что високосный год сложный

ВЦИОМ: большинству россиян знакомо мнение о том, что високосный год сложный - РИА Новости, 29.01.2024

ВЦИОМ: большинству россиян знакомо мнение о том, что високосный год сложный

Больше половины россиян (69%) слышало о мнении, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными трудностями и неприятностями, следует из... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T04:33

2024-01-29T04:33

2024-01-29T04:33

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вциом

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Больше половины россиян (69%) слышало о мнении, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными трудностями и неприятностями, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Существует мнение, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными трудностями, неприятностями. Респондентов спросили, слышали они о таком мнении или нет. Треть опрошенных (29%) ответила, что не слышала, об обратном сообщили 69% респондентов. Кроме того, 27% россиян слышали о представлениях, что високосный год сложный, 11% - что в високосный год большая смертность. Также некоторые опрошенные знакомы с мнением о том, что в високосный год возможны проблемы и неурядицы, природные катаклизмы (по 3%). Столько же рассказали о примете, что якобы нельзя жениться и выходить замуж в такой год, а 2% знают о примете, что в високосный год якобы нельзя начинать ремонт, строительство или переезжать. Не слышали о таких приметах 36%, затруднились с ответом 13%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 января 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Также смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20231221/vtsiom-1917159844.html

https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html

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россия, вциом, общество