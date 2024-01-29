В Киеве заявили о желании провести с Будапештом встречу на высшем уровне
Офис Зеленского: Венгрия и Украина заинтересованы во встрече на высшем уровне
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник после переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто заявил, что Киев и Будапешт заинтересованы провести встречу на высшем уровне, чтобы "открыть новую страницу" венгерско-украинских отношений.
"Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии (Виктора Орбана - ред.) и президента Украины. Считаю, что мы сегодня сделали очень сильный шаг к этой встрече. Безусловно, мы все заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и открыла новую страницу в наших отношениях", – приводит слова Ермака украинское издание "Европейская правда" в Telegram-канале.
По словам Ермака, на данный момент конкретные даты встречи Орбана с Зеленским не обсуждались. При этом он заверил, что обе стороны выразили заинтересованность, чтобы встреча состоялась как можно скорее. Ермак добавил, что Киев надеется, что предстоящая встреча увенчается "конкретными результатами".
Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.