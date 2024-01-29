https://ria.ru/20240129/vengriya-1924211209.html

В Киеве заявили о желании провести с Будапештом встречу на высшем уровне

В Киеве заявили о желании провести с Будапештом встречу на высшем уровне - РИА Новости, 29.01.2024

В Киеве заявили о желании провести с Будапештом встречу на высшем уровне

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник после переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто заявил, что Киев и Будапешт РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:51

2024-01-29T18:51

2024-01-29T18:51

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украина

венгрия

андрей ермак

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник после переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто заявил, что Киев и Будапешт заинтересованы провести встречу на высшем уровне, чтобы "открыть новую страницу" венгерско-украинских отношений. Ранее в понедельник МИД Украины сообщал, что в украинском Ужгороде стартовали переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто для нормализации отношений двух стран. "Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии (Виктора Орбана - ред.) и президента Украины. Считаю, что мы сегодня сделали очень сильный шаг к этой встрече. Безусловно, мы все заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и открыла новую страницу в наших отношениях", – приводит слова Ермака украинское издание "Европейская правда" в Telegram-канале. По словам Ермака, на данный момент конкретные даты встречи Орбана с Зеленским не обсуждались. При этом он заверил, что обе стороны выразили заинтересованность, чтобы встреча состоялась как можно скорее. Ермак добавил, что Киев надеется, что предстоящая встреча увенчается "конкретными результатами". Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

https://ria.ru/20240128/pertenzii-1924000354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, андрей ермак