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В Киеве заявили о желании провести с Будапештом встречу на высшем уровне - РИА Новости, 29.01.2024
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18:51 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/vengriya-1924211209.html
В Киеве заявили о желании провести с Будапештом встречу на высшем уровне
В Киеве заявили о желании провести с Будапештом встречу на высшем уровне - РИА Новости, 29.01.2024
В Киеве заявили о желании провести с Будапештом встречу на высшем уровне
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник после переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто заявил, что Киев и Будапешт РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:51
2024-01-29T18:51
в мире
украина
венгрия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник после переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто заявил, что Киев и Будапешт заинтересованы провести встречу на высшем уровне, чтобы "открыть новую страницу" венгерско-украинских отношений. Ранее в понедельник МИД Украины сообщал, что в украинском Ужгороде стартовали переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто для нормализации отношений двух стран. "Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии (Виктора Орбана - ред.) и президента Украины. Считаю, что мы сегодня сделали очень сильный шаг к этой встрече. Безусловно, мы все заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и открыла новую страницу в наших отношениях", – приводит слова Ермака украинское издание "Европейская правда" в Telegram-канале. По словам Ермака, на данный момент конкретные даты встречи Орбана с Зеленским не обсуждались. При этом он заверил, что обе стороны выразили заинтересованность, чтобы встреча состоялась как можно скорее. Ермак добавил, что Киев надеется, что предстоящая встреча увенчается "конкретными результатами". Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
https://ria.ru/20240128/pertenzii-1924000354.html
https://ria.ru/20240128/vengriya-1924003605.html
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в мире, украина, венгрия, андрей ермак
В мире, Украина, Венгрия, Андрей Ермак
В Киеве заявили о желании провести с Будапештом встречу на высшем уровне

Офис Зеленского: Венгрия и Украина заинтересованы во встрече на высшем уровне

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник после переговоров с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто заявил, что Киев и Будапешт заинтересованы провести встречу на высшем уровне, чтобы "открыть новую страницу" венгерско-украинских отношений.
Ранее в понедельник МИД Украины сообщал, что в украинском Ужгороде стартовали переговоры украинской делегации с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто для нормализации отношений двух стран.
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"Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии (Виктора Орбана - ред.) и президента Украины. Считаю, что мы сегодня сделали очень сильный шаг к этой встрече. Безусловно, мы все заинтересованы, чтобы эта встреча была успешной и открыла новую страницу в наших отношениях", – приводит слова Ермака украинское издание "Европейская правда" в Telegram-канале.
По словам Ермака, на данный момент конкретные даты встречи Орбана с Зеленским не обсуждались. При этом он заверил, что обе стороны выразили заинтересованность, чтобы встреча состоялась как можно скорее. Ермак добавил, что Киев надеется, что предстоящая встреча увенчается "конкретными результатами".
Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
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В миреУкраинаВенгрияАндрей Ермак
 
 
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