https://ria.ru/20240129/ukraina-1924218820.html

Украина принудительно эвакуирует детей из подконтрольной части ДНР

Украина принудительно эвакуирует детей из подконтрольной части ДНР - РИА Новости, 29.01.2024

Украина принудительно эвакуирует детей из подконтрольной части ДНР

Принудительная эвакуация детей будет проведена из подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики (ДНР), сообщает в понедельник министерство по вопросам... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:16

2024-01-29T19:16

2024-01-29T19:16

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Принудительная эвакуация детей будет проведена из подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики (ДНР), сообщает в понедельник министерство по вопросам реинтеграции Украины в Telegram-канале. Минреинтеграции в конце декабря сообщало, что власти Украины с августа 2022 года принудительно эвакуировали из подконтрольной ВСУ части ДНР более 100 тысяч человек. "Будет проведена принудительная эвакуация детей (из подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.)… Речь идет о 9 населенных пунктах. Запланировано эвакуировать 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих (членов семей)", - говорится в сообщении министерства. По данным минреинтеграции, вывозить детей будут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20240118/zhiteli-1921981306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр