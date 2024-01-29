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Украина принудительно эвакуирует детей из подконтрольной части ДНР - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924218820.html
Украина принудительно эвакуирует детей из подконтрольной части ДНР
Украина принудительно эвакуирует детей из подконтрольной части ДНР - РИА Новости, 29.01.2024
Украина принудительно эвакуирует детей из подконтрольной части ДНР
Принудительная эвакуация детей будет проведена из подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики (ДНР), сообщает в понедельник министерство по вопросам... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:16
2024-01-29T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Принудительная эвакуация детей будет проведена из подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики (ДНР), сообщает в понедельник министерство по вопросам реинтеграции Украины в Telegram-канале. Минреинтеграции в конце декабря сообщало, что власти Украины с августа 2022 года принудительно эвакуировали из подконтрольной ВСУ части ДНР более 100 тысяч человек. "Будет проведена принудительная эвакуация детей (из подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.)… Речь идет о 9 населенных пунктах. Запланировано эвакуировать 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих (членов семей)", - говорится в сообщении министерства. По данным минреинтеграции, вывозить детей будут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина принудительно эвакуирует детей из подконтрольной части ДНР

Минреинтеграции Украины объявило эвакуацию детей из подконтрольной части ДНР

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на въезде в Краматорск
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Принудительная эвакуация детей будет проведена из подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики (ДНР), сообщает в понедельник министерство по вопросам реинтеграции Украины в Telegram-канале.
Минреинтеграции в конце декабря сообщало, что власти Украины с августа 2022 года принудительно эвакуировали из подконтрольной ВСУ части ДНР более 100 тысяч человек.
"Будет проведена принудительная эвакуация детей (из подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.)… Речь идет о 9 населенных пунктах. Запланировано эвакуировать 135 человек, в том числе 73 ребенка и 62 сопровождающих (членов семей)", - говорится в сообщении министерства. По данным минреинтеграции, вывозить детей будут в Житомирскую и Закарпатскую области Украины.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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