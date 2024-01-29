https://ria.ru/20240129/ukraina-1924152020.html

Премьер Греции пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины

Премьер Греции пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины - РИА Новости, 29.01.2024

Премьер Греции пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил внеочередное заседание Европейского совета в Брюсселе и пообещал РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:15

2024-01-29T15:15

2024-01-29T15:15

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АФИНЫ, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил внеочередное заседание Европейского совета в Брюсселе и пообещал продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС и НАТО, сообщила пресс-служба премьера. Телефонный разговор состоялся в понедельник. "В ходе общения обсуждались последние события в связи с внеочередным заседанием Европейского совета в Брюсселе. Владимир Зеленский выразил благодарность Кириакосу Мицотакису за поддержку Греции в начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре прошлого года", - говорится в сообщении. "Премьер-министр подчеркнул, что Греция продолжит поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС и НАТО", - сообщила пресс-служба. В сообщении не говорится, обсуждались ли поставки вооружения из Греции на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне направил письмо Мицотакису, в котором, в частности, предлагает Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Америка изучит возможность выделить Афинам дополнительную помощь в размере до 200 миллионов долларов. До этого Мицотакис и Блинкен провели 22 января телефонный разговор, а 6 января они встречались на Крите, в родовом доме Мицотакиса в Ханье. В повестке переговоров были события на Ближнем Востоке, на Украине и стратегическое сотрудничество между Грецией и США, которое также включает покупку Афинами истребителей F-35. По сообщениям СМИ, на встрече Блинкен потребовал поставок новых партий оружия для Украины. Европейский совет 1 февраля обсудит увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Мицотакис 19 января заявил, что Европейский совет преодолеет препятствия Венгрии в предоставлении помощи Украине, и если понадобится, соглашение одобрят 26 стран. По словам Мицотакиса, есть способ снять некоторые опасения венгров и есть общее понимание того, что соглашение должно быть заключено сейчас, "и оно будет заключено 1 февраля". На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал накладывать вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, покинув зал заседаний на время голосования по этому вопросу. По сообщениям ряда СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии выйти из помещения, где голосовали лидеры стран ЕС, и выпить кофе. Это позволило лидерам остальных 26 европейских стран принять решение.

https://ria.ru/20240129/fury-1924045781.html

https://ria.ru/20240114/kontsert-1921223942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, греция, кириакос мицотакис, владимир зеленский, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр