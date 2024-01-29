https://ria.ru/20240129/ukraina-1924143344.html

Главы МИД АСЕАН воздержались от упоминания России в контексте Украины

Главы МИД АСЕАН воздержались от упоминания России в контексте Украины - РИА Новости, 29.01.2024

Главы МИД АСЕАН воздержались от упоминания России в контексте Украины

Главы МИД стран Юго-Восточной Азии воздержались от упоминания России в связи с украинским кризисом, призвав к скорейшему нахождению мирного решения, следует из... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:46

2024-01-29T14:46

2024-01-29T14:46

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главы МИД стран Юго-Восточной Азии воздержались от упоминания России в связи с украинским кризисом, призвав к скорейшему нахождению мирного решения, следует из заявления, принятого по итогам министров иностранных дел стран АСЕАН в Лаосе. "Что касается Украины, мы, равно как и в отношении других стран, подтверждаем наше уважение к суверенитету, политической независимости и территориальной целостности. Мы подтвердили наш призыв к соблюдению Устава ООН и международного права. Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного участия в подлинном диалоге для мирного разрешения конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Лаоса Главы МИД АСЕАН заявили, что поддержали усилия Генерального секретаря ООН по поиску мирного решения кризиса. Они призвали к облегчению быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для нуждающихся, "а также к защите гражданского населения, гуманитарного персонала и людей, находящихся в уязвимом положении". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240119/ssha-1922407348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, экономическое сообщество асеан, ситуация в днр и лнр