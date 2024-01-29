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Главы МИД АСЕАН воздержались от упоминания России в контексте Украины - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924143344.html
Главы МИД АСЕАН воздержались от упоминания России в контексте Украины
Главы МИД АСЕАН воздержались от упоминания России в контексте Украины - РИА Новости, 29.01.2024
Главы МИД АСЕАН воздержались от упоминания России в контексте Украины
Главы МИД стран Юго-Восточной Азии воздержались от упоминания России в связи с украинским кризисом, призвав к скорейшему нахождению мирного решения, следует из... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:46
2024-01-29T14:46
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главы МИД стран Юго-Восточной Азии воздержались от упоминания России в связи с украинским кризисом, призвав к скорейшему нахождению мирного решения, следует из заявления, принятого по итогам министров иностранных дел стран АСЕАН в Лаосе. "Что касается Украины, мы, равно как и в отношении других стран, подтверждаем наше уважение к суверенитету, политической независимости и территориальной целостности. Мы подтвердили наш призыв к соблюдению Устава ООН и международного права. Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного участия в подлинном диалоге для мирного разрешения конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Лаоса Главы МИД АСЕАН заявили, что поддержали усилия Генерального секретаря ООН по поиску мирного решения кризиса. Они призвали к облегчению быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для нуждающихся, "а также к защите гражданского населения, гуманитарного персонала и людей, находящихся в уязвимом положении". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, россия, украина, экономическое сообщество асеан, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Экономическое сообщество АСЕАН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Главы МИД АСЕАН воздержались от упоминания России в контексте Украины

Главы МИД АСЕАН призвали к урегулированию на Украине, не упомянув Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкБаннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Баннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Баннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главы МИД стран Юго-Восточной Азии воздержались от упоминания России в связи с украинским кризисом, призвав к скорейшему нахождению мирного решения, следует из заявления, принятого по итогам министров иностранных дел стран АСЕАН в Лаосе.
"Что касается Украины, мы, равно как и в отношении других стран, подтверждаем наше уважение к суверенитету, политической независимости и территориальной целостности. Мы подтвердили наш призыв к соблюдению Устава ООН и международного права. Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного участия в подлинном диалоге для мирного разрешения конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Лаоса
Главы МИД АСЕАН заявили, что поддержали усилия Генерального секретаря ООН по поиску мирного решения кризиса. Они призвали к облегчению быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для нуждающихся, "а также к защите гражданского населения, гуманитарного персонала и людей, находящихся в уязвимом положении".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЭкономическое сообщество АСЕАНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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