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СМИ: Украине не хватает ни вооружения, ни мотивированных военных - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924123544.html
СМИ: Украине не хватает ни вооружения, ни мотивированных военных
СМИ: Украине не хватает ни вооружения, ни мотивированных военных - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: Украине не хватает ни вооружения, ни мотивированных военных
Украине не хватает вооружения и мотивированных военных, поэтому аналитики считают, что российские войска смогут прорвать украинскую оборону, пишет американская... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:23
2024-01-29T13:23
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украине не хватает вооружения и мотивированных военных, поэтому аналитики считают, что российские войска смогут прорвать украинскую оборону, пишет американская газета Wall Street Journal. По данным издания, военная промышленность Украины не может обеспечить свои потребности, а спустя два года после начала Россией специальной военной операции Киеву "хронически не хватает" и военных. "Самые мотивированные украинские военные давно ушли добровольцами. Те, кто не был убит или ранен, часто говорят, что устали", - пишет газета. Прошлый год, как отмечает издание, был "разочаровывающим" для Украины, поскольку, потеряв тысячи военных, подготовленных на Западе и снаряжённых западными странами, она смогла взять лишь несколько деревень. А теперь, если Запад все же не реализует свое обещание о помощи Киеву, по словам аналитиков, Россия может в итоге прорвать украинскую оборону в Донбассе. "С артиллерийским преимуществом до конца года россияне, вероятно, могут забрать оставшийся Донбасс. Возможно, что украинцы не смогут помешать этому при нынешних тенденциях", - приводит газета слова бывшего директора лондонского аналитического центра "Королевский объединённый институт оборонных исследований" Майкла Кларка. Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украине не хватает ни вооружения, ни мотивированных военных

WSJ: ВС России могут прорвать оборону из-за дефицита вооружения и военных у ВСУ

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украине не хватает вооружения и мотивированных военных, поэтому аналитики считают, что российские войска смогут прорвать украинскую оборону, пишет американская газета Wall Street Journal.
По данным издания, военная промышленность Украины не может обеспечить свои потребности, а спустя два года после начала Россией специальной военной операции Киеву "хронически не хватает" и военных. "Самые мотивированные украинские военные давно ушли добровольцами. Те, кто не был убит или ранен, часто говорят, что устали", - пишет газета.
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Прошлый год, как отмечает издание, был "разочаровывающим" для Украины, поскольку, потеряв тысячи военных, подготовленных на Западе и снаряжённых западными странами, она смогла взять лишь несколько деревень. А теперь, если Запад все же не реализует свое обещание о помощи Киеву, по словам аналитиков, Россия может в итоге прорвать украинскую оборону в Донбассе. "С артиллерийским преимуществом до конца года россияне, вероятно, могут забрать оставшийся Донбасс. Возможно, что украинцы не смогут помешать этому при нынешних тенденциях", - приводит газета слова бывшего директора лондонского аналитического центра "Королевский объединённый институт оборонных исследований" Майкла Кларка.
Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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