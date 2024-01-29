https://ria.ru/20240129/ukraina-1924110363.html
В Раде признали, что Украина пожертвовала частью суверенитета
В Раде признали, что Украина пожертвовала частью суверенитета - РИА Новости, 29.01.2024
В Раде признали, что Украина пожертвовала частью суверенитета
Председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина признала, что Украина пожертвовала частью суверенитета для борьбы с коррупцией. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:42
2024-01-29T12:42
2024-01-29T12:42
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина признала, что Украина пожертвовала частью суверенитета для борьбы с коррупцией. "На самом деле, я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные учреждения - ред.) действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков", - заявила Радина в интервью испанской газете Pais. Он также отметила, что комитет антикоррупционной политики больше всего обеспокоен тем, чтобы обеспечить антикоррупционные учреждения мандатами, полномочиями и ресурсами, чтобы они могли "иметь возможность действовать правильно и независимо". Как заявлял в ноябре прошлого года французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, если борьба с коррупцией на Украине не улучшится, присоединение Киева к ЕС будет "отложено на неопределенный срок". Кроме того, как он отметил, на проведение реформ и полное внедрение всех европейских стандартов в законодательную и судебную системы уходит от семи до 10 лет. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924043863.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде признали, что Украина пожертвовала частью суверенитета
Депутат Рады Радина: Украина отдала часть суверенитета для борьбы с коррупцией
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина признала, что Украина пожертвовала частью суверенитета для борьбы с коррупцией.
"На самом деле, я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные учреждения - ред.) действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков", - заявила Радина в интервью испанской газете Pais. Он также отметила, что комитет антикоррупционной политики больше всего обеспокоен тем, чтобы обеспечить антикоррупционные учреждения мандатами, полномочиями и ресурсами, чтобы они могли "иметь возможность действовать правильно и независимо".
На Украине заявили о множестве нарушений при проверках военкоматов
Как заявлял в ноябре прошлого года французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, если борьба с коррупцией на Украине не улучшится, присоединение Киева
к ЕС
будет "отложено на неопределенный срок". Кроме того, как он отметил, на проведение реформ и полное внедрение всех европейских стандартов в законодательную и судебную системы уходит от семи до 10 лет.
Ранее Еврокомиссия
в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Вашингтон не знает, на что пошли выделенные Киеву деньги, заявил сенатор