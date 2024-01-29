На Украине ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации
СБУ сообщила о ликвидации пяти новых схем незаконного уклонения от мобилизации
Сотрудники СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник сообщила о ликвидации пяти новых схем незаконного уклонения от мобилизации, по которым пытались выехать из страны более полусотни мужчин призывного возраста.
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"СБУ заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации. Организаторы схем предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг оценивали от 3 до 10 тысячи долларов. Удалось предотвратить нелегальную переправку за границу более 50 призывников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным спецслужбы, незаконные схемы ликвидированы в Киеве, Черновцах, Львове, Черкасской и Хмельницкой областях. Всего, по данным СБУ, задержаны девять человек, в основном – это сотрудники медучреждений, выдававшие поддельные справки о непригодности к службе. Следствие продолжается.
В СБУ также заявили, что заблокировали семь групп в мессенджерах, которые публиковали информацию о местах и маршрутах работы представителей военкоматов.
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"Киберспециалисты СБУ заблокировали семь групп в мессенджерах, которые помогали избежать мобилизации мужчинам призывного возраста в Черкасской области. Администрировали деструктивные Telegram-каналы и группы в мессенджер Viber жители региона. Они сообщали о мероприятиях, которые проводят территориальные центры комплектования (военкоматы - ред.) на территории области", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления СБУ в Черкасской области в соцсети Facebook*.
По информации спецслужбы, в мессенджерах распространялась информация о маршрутах и местах вручения военнообязанным повесток. Как указывается в сообщении, троим администраторам групп в мессенджерах предъявлено обвинение по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.