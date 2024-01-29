https://ria.ru/20240129/uklonenie-1924146915.html

На Украине ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации

На Украине ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации - РИА Новости, 29.01.2024

На Украине ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник сообщила о ликвидации пяти новых схем незаконного уклонения от мобилизации, по которым пытались выехать из... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:57

2024-01-29T14:57

2024-01-29T14:57

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник сообщила о ликвидации пяти новых схем незаконного уклонения от мобилизации, по которым пытались выехать из страны более полусотни мужчин призывного возраста. "СБУ заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации. Организаторы схем предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг оценивали от 3 до 10 тысячи долларов. Удалось предотвратить нелегальную переправку за границу более 50 призывников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным спецслужбы, незаконные схемы ликвидированы в Киеве, Черновцах, Львове, Черкасской и Хмельницкой областях. Всего, по данным СБУ, задержаны девять человек, в основном – это сотрудники медучреждений, выдававшие поддельные справки о непригодности к службе. Следствие продолжается. В СБУ также заявили, что заблокировали семь групп в мессенджерах, которые публиковали информацию о местах и маршрутах работы представителей военкоматов. "Киберспециалисты СБУ заблокировали семь групп в мессенджерах, которые помогали избежать мобилизации мужчинам призывного возраста в Черкасской области. Администрировали деструктивные Telegram-каналы и группы в мессенджер Viber жители региона. Они сообщали о мероприятиях, которые проводят территориальные центры комплектования (военкоматы - ред.) на территории области", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления СБУ в Черкасской области в соцсети Facebook*.По информации спецслужбы, в мессенджерах распространялась информация о маршрутах и местах вручения военнообязанным повесток. Как указывается в сообщении, троим администраторам групп в мессенджерах предъявлено обвинение по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240129/mobilizatsii-1924100901.html

https://ria.ru/20240126/vsu-1923726480.html

украина

черкасская область

киев

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в мире, украина, черкасская область, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, viber